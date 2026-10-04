Investigan el accidente de tráfico de Villel con 2 fallecidas y una tercera persona huida

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Zaragoza, 4 oct (EFE).- La Guardia Civil investiga el accidente de circulación ocurrido esta madrugada en la N-330 en el término municipal de Villel (Teruel), en el que han fallecido dos mujeres y del que huyó una tercera persona que viajaba en el mismo vehículo.

El siniestro se ha producido a las 00:15 horas de la madrugada de este domingo, a la altura del punto kilométrico 281,760 de la N-330, a consecuencia de una salida de vía en la que el vehículo dio varias vueltas de campana, ha informado la Guardia Civil.

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A consecuencia del impacto fallecieron dos mujeres de 40 y 43 años, vecinas de Teruel y Villel, respectivamente, cuyos cuerpos tuvieron que ser excarcelados por los bomberos de la Diputación Provincial (DPT), mientras que una tercera persona huyó del lugar del accidente.

La investigación ha quedado a cargo de la UNIS (Unidad de Investigación de Siniestros) y la UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial) de Teruel. EFE

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