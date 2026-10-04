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Illa pide "no bajar la guardia" tras "una noche complicada" por las lluvias torrenciales

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Barcelona, 4 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a los ciudadanos de Cataluña "no bajar la guardia" por las lluvias torrenciales que afectan al territorio, que han generado "una noche complicada" y "un episodio meteorológico que aún no ha acabado".

Las comarcas del litoral y prelitoral de Cataluña se encuentran desde la tarde de este sábado en situación de emergencia ante la formación de un sistema de mesoescala convectivo (SCM), que los meteorólogos han calificado de "minihuracán mediterráneo", por lo que está restringida la movilidad y suspendidas actividades en grupo.

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En un mensaje lanzado a las redes sociales poco después de las cinco de la mañana, el presidente catalán ha explicado que el temporal se desplaza ahora hacia Girona y pide "seguir en todo momento las indicaciones" de los servicios de emergencias.

"Gracias a la mayoría de la ciudadanía por su comportamiento responsable y su colaboración", ha dicho Illa.

El presidente da también ha dado las gracias a todos los servicios de emergencias y municipales por su labor, y a los alcaldes "por su colaboración ante esta situación excepcional".

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"Máxima precaución", ha pedido Illa ante unas lluvias que han dejado hasta el momento registros por encima de los cien litros por metro cuadrados en Barcelona y su área metropolitana. EFE

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