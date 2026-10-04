Foster, sobre la ampliación del Bellas Artes de Bilbao: Lo importante es lo que no ves

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Bilbao, 4 oct (EFE).- El arquitecto Norman Foster ha resumido la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que se inaugura el próximo lunes 5 de octubre, con una idea: "Lo realmente importante es lo que no ves", en referencia a las instalaciones que climatizan el edificio sin dejar rastro visible.

Foster ha comparecido este domingo en el museo, un día antes de la apertura, junto a la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea; la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el director del centro, Miguel Zugaza.

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El arquitecto ha explicado que los concursos para realizar este tipo de obras empiezan con "una documentación árida" de metros cuadrados y volúmenes, y que es al visitar el lugar cuando "se te acelera el pulso".

Allí se encontró con las distintas capas de los edificios que componen el museo -1945, 1970 y 2000- y con una puerta principal cerrada, con una flecha que obligaba a rodearlo para acceder.

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De ahí salieron las decisiones del proyecto: no tocar las construcciones existentes, solo actualizarlas a la normativa vigente, y recuperar ese acceso.

"Un edificio que realmente es sostenible es aquel en el que se respeta lo anterior", ha defendido, frente a derribar y construir de nuevo.

Tampoco quisieron excavar. Trabajar bajo tierra, ha argumentado, es más caro, más arriesgado, "altera la naturaleza de las cosas" y resulta oscuro, cuando en un museo lo importante es la luz natural.

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Con esas premisas, ha dicho, "solo queda mirar hacia el cielo".

El resultado es un volumen concebido como un puente de 55 por 30 metros que suma 1.300 metros cuadrados de sala y en torno a un 60 % más de superficie, una solución estructural que ha atribuido al ingeniero Julio Martínez Calzón, fallecido en 2023 y con el que Foster ya había colaborado en la torre de Collserola de Barcelona.

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El arquitecto ha subrayado además que el museo se ha mantenido abierto durante las obras, un empeño que ha agradecido a Zugaza, al que ha llamado "el señor Misión Imposible".

Foster ha recordado que su relación con Bilbao arrancó hace casi cuatro décadas con el metro y que hace 26 años formó parte del jurado de la ampliación que firmó Luis María Uriarte, con quien ahora ha proyectado la nueva pieza.

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Al concurso se presentaron 57 equipos, de los que quedaron seis finalistas.

La reapertura incorpora también tres esculturas donadas por el propio arquitecto y su esposa, Elena Foster.

La primera, 'Sappho', del escultor alemán Anselm Kiefer, se instala en Museo Plaza, uno de los accesos al centro.

Las otras dos, 'Toronto Flats' y 'Low Line Flats', del británico Anthony Caro, se exhiben en la terraza de la ampliación junto a 'África', del mismo autor, cedida por la Colección Arango.

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La ampliación, bautizada 'Agravitas', ha supuesto una inversión de unos 45 millones de euros y suma 6.000 metros cuadrados al conjunto.

Las obras se adjudicaron en 2019 tras un concurso internacional y arrancaron en noviembre de 2022.

Bajo la nueva pieza queda el Atrio Arriaga, una plaza cubierta de acceso libre con la fuente de Francisco Durrio en el centro.

La planta superior acoge BBKmuseoa, galería diáfana de 1.500 metros cuadrados para exposiciones temporales con terraza de escultura, y la inferior, la colección de Diseño y Arquitectura y los espacios educativos.

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El museo recupera además el auditorio, sede en Bilbao de la programación de la Filmoteca Vasca, y amplía el depósito de su biblioteca y archivo.

El centro, que conserva más de 18.000 obras y cuyos fondos proceden casi en un 70 % de legados y donaciones, despliega su colección en 'Bildu(e)mak', un recorrido de cerca de mil piezas desde la Antigüedad hasta hoy con las mujeres artistas como hilo conductor.

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Su gran exposición inaugural, 'La búsqueda del comienzo', está dedicada al coleccionista Plácido Arango.

Abrirá con entrada general de 12 euros y reducida de 6, visita gratuita a la colección los martes, una semana de puertas abiertas del 6 al 13 de octubre y entrada conjunta con el Museo Guggenheim desde el día 14. EFE

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