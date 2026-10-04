Feijóo lamenta las muertes que deja el temporal en Cataluña y pide extremar la precaución

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Madrid, 4 oct (EFE).- El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este domingo las dos víctimas mortales y el desaparecido que ha dejado el temporal en Cataluña y ha pedido a todos los ciudadanos que extremen la precaución.

En un mensaje en la red social X, el líder del PP ha trasladado su pésame a las familias de los dos fallecidos que ha dejado el episodio excepcional de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña y ha pedido a las autoridades que se coordinen de manera ágil para evitar más daños.

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Feijóo afirma que lleva días siguiendo con preocupación la situación meteorológica que ha provocado, de momento, la muerte de dos personas, una en Tordera y otra en Montornès del Vallès, en Barcelona, mientras que los bomberos de la Generalitat catalana buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda.

La víctima de Tordera se encontraba en un cámping y le habría caído encima un muro, mientras que la segunda víctima es un hombre que habría bajado al aparcamiento de su vivienda y se habría quedado atrapado allí.

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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que a las 14:00 horas de este domingo se levantaban en todo el territorio catalán -salvo las comarcas del Alt Empordà y el Baix Empordà- las restricciones impuestas debido al temporal de lluvia. EFE