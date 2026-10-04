Epifanio: "En muchos momentos hemos hecho las cosas muy bien"

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Santiago de Compostela, 4 oct (EFE).- Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro, felicitó este domingo a sus jugadores por “el esfuerzo” que realizaron ante el Real Madrid, que necesitó de una prórroga para tumbar al equipo gallego en el Multiusos Fontes do Sar.

“En muchos momentos hemos hecho las cosas muy bien. Le hemos forzado la prórroga a todo un Real Madrid, creo que todo el mundo está entendiendo cuál es nuestro camino”, declaró Epifanio, quien también agradeció “el apoyo” de sus aficionados porque “hoy Sar ha sido una fiesta y ojalá todos los partidos que nos queden en casa seamos capaces de disfrutar”.

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Al técnico burgalés le pone especialmente contento que su equipo haya ganado la batalla por el rebote al conjunto dirigido por Pedro Martínez.

“Todos tenemos claro que en esta liga el nivel físico es muy importante, pelear cada balón. Me voy muy contento porque le hemos ganado el rebote a un equipo que físicamente es superior a nosotros y que, además, cree mucho en el rebote”, indicó en rueda de prensa.

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“No vale de nada salir contentos por la derrota de hoy, pero a lo mejor nos vale para entender que en vez de protestar hay que seguir tirando, que nos tenemos que fijar más en nuestro trabajo y pelear como hemos hecho en el primer cuarto. Si hoy tenemos que aprender algo es que, juguemos contra quien juguemos, no hay que poner ningún tipo de excusas y tenemos que ir a mil en cada momento”, concluyó. EFE

dmg/jap