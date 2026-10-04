El español Izan Guevara se adjudica la victoria con autoridad

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), se ha adjudicado la victoria con autoridad en el Gran Premio de Japón de Moto2 que se ha disputado en el circuito 'Mobility Resort Motegi' por delante del italiano Tony Arbolino (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex). EFE
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