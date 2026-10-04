El español Izan Guevara se adjudica la victoria con autoridad

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), se ha adjudicado la victoria con autoridad en el Gran Premio de Japón de Moto2 que se ha disputado en el circuito 'Mobility Resort Motegi' por delante del italiano Tony Arbolino (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex). EFE

Últimas Noticias

Emmanuel Carrère: “Escribir no te da todos los derechos; no es necesario llegar a viejo para tomar conciencia de cierto límite moral” De paso por Buenos Aires, adonde llegó para participar del FILBA, el gran escritor francés habla sobre su libro “Koljós”, en el que su historia familiar se entrelaza con la guerra en Ucrania. Otros temas: el periodismo, el mundo feliz de su generación y los miedos de un presente inquietante

Clima: las temperaturas que predominarán este 4 de octubre en Zaragoza Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Valencia este 4 de octubre? Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Sevilla este 4 de octubre Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas