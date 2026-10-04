Dos detenidos por la muerte de un hombre en Lleida tras una pelea entre personas sin hogar

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres de 18 y 43 años en Lleida por su presunta relación con la muerte ayer de un tercero durante una pelea de personas sin hogar, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La Policía catalana explica en un comunicado que, pasadas las cuatro y media de la tarde de ayer sábado, recibieron un aviso del hallazgo de una persona inconsciente en un descampado del barrio de La Bordeta de Lleida.

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Varias patrullas de la Policía catalana se desplazaron al lugar, donde estaban también los efectivos de dos ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), quienes certificaron la muerte.

Horas más tarde, señalan los Mossos en el comunicado, la Policía detuvo en Lleida a dos hombres.

Las citadas fuentes han detallado que la víctima falleció tras una pelea entre personas sin hogar, que viven en un grupo de barracas instaladas en esa zona de la Bordeta.

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La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio. EFE