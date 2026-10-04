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Derecho al Techo levanta la acampada de Las Palmas para centrarse en 33 desahucios

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Las Palmas de Gran Canaria, 4 oct (EFE).- El colectivo Derecho al Techo ha decidido este domingo levantar la acampada iniciada el pasado martes por la noche en la plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria para centrar sus esfuerzos en atender 33 desahucios previstos durante octubre en Gran Canaria, ocho de ellos programados para la próxima semana.

"Nos vamos de la plaza con el cansancio de estos días, pero también con la fuerza de haber demostrado que, cuando nos organizamos y salimos a la calle, somos capaces de poner la vivienda en el centro del debate y de la movilización social", ha indicado el colectivo en un comunicado.

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La organización ha anunciado que mantendrá la movilización social "en los barrios, en los pueblos y en las calles" y ha advertido de que la caída de los decretos de vivienda deja a muchas familias "en una situación todavía más vulnerable".

"Cada día nos están llegando nuevos casos de desahucios y lanzamientos inminentes que tenemos que intentar parar", indica Derecho al Techo.

Uno de los portavoces del colectivo, Javier Marrero, ha explicado a EFE que la plataforma ha decidido priorizar el acompañamiento a las familias afectadas por procedimientos de desahucio.

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"Salimos de la plaza porque tenemos que atender 33 casos de desahucios y esta semana tenemos ocho órdenes de lanzamiento. Como ya no las podemos parar con los decretos, lo vamos a intentar con presión popular", ha afirmado.

Derecho al Techo también ha reclamado al Gobierno de Canarias que coordine actuaciones con administraciones y juzgados para priorizar la situación de vulnerabilidad de las familias afectadas por lanzamientos sin alternativa habitacional.

Igualmente, ha pedido al Ejecutivo regional la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en aquellos municipios donde se cumplan los requisitos legales y que adopte "todas las medidas disponibles" para proteger a las familias trabajadoras frente al encarecimiento de la vivienda.

Además, ha pedido a los ayuntamientos canarios la apertura de oficinas municipales de información, asesoramiento y apoyo para inquilinos, "para que ninguna persona tenga que afrontar sola un problema de alquiler, una amenaza de desahucio o una situación de vulnerabilidad".

El colectivo ha anunciado asimismo que celebrará una asamblea abierta el próximo 8 de octubre para organizar un nuevo ciclo de movilizaciones y avanzar, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, en la preparación de una huelga general centrada en la emergencia habitacional y otras reivindicaciones sociales.

La continuidad de la acampada será decidida este domingo en asamblea por las personas que permanecen en la plaza y que no forman parte de Derecho al Techo, según ha indicado Marrero.

Derecho al Techo ha agradecido a todos los participantes, a quienes han aportado alimentos, materiales, agua, café, cuidados y apoyo económico, y a los vecinos de la plaza de La Feria, "por su apoyo y por la convivencia durante estos días". EFE

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