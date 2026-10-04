De Miñaur remonta ante Rublev y se cita con Hurkacz en semifinales de Pekín

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Pekín, 4 oct (EFE).- El australiano Alex de Miñaur (n.10) remontó este domingo ante el ruso Andrey Rublev (n.24) por 1-6, 6-2 y 6-3 y alcanzó por segundo año consecutivo las semifinales del Abierto de China, donde se enfrentará al polaco Hubert Hurkacz (n.41), el primero en clasificarse.

En dos horas y un minuto sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, el australiano sobrevivió a un inicio dominado por la potencia de Rublev y salvó nueve de las doce oportunidades de rotura que afrontó.

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El ruso impuso su derecha desde el fondo y combinó ataques profundos con subidas a la red para adelantarse 3-0. Una nueva rotura le permitió cerrar el primer set por 6-1.

De Miñaur encontró respuesta en el segundo parcial. Una derecha cruzada corta le abrió la oportunidad de romper para el 3-1 y, cuando Rublev amenazó con recuperar terreno, anuló dos bolas de quiebre para conservar el 5-2. Igualó el encuentro en su cuarta bola de set, tras un revés del ruso a la red.

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El australiano resistió otras tres oportunidades de rotura en el primer juego de la manga decisiva, que cerró con una derecha paralela ganadora. Rompió inmediatamente después, aunque Rublev devolvió el golpe para restablecer la igualdad.

Desde el 3-3, De Miñaur encadenó tres juegos, con dos turnos de servicio en blanco, para completar su segunda remontada consecutiva y alcanzar su cuarta semifinal de la temporada.

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Hurkacz le espera después de vencer al ruso Karen Khachanov (n.26) por 7-6(2) y 6-2 y sumar su victoria número 250 en el circuito. EFE