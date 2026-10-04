David Almansa, desde la 'pole', retrasa el título de Máximo Quiles

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El español David Almansa (KTM) ha conseguido su tercera victoria de la temporada, desde la 'pole position' del Gran Premio de Japón de Moto3, disputado en el circuito 'Mobility Resort Motegi', con lo que retrasa la consecución del título por su compatriota Máximo Quiles (KTM), que fue segundo.

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La tercera posición del podio fue para el también español Álvaro Carpe (KTM), mientras que Brian Uriarte (KTM), que fue sancionado con dos dobles vueltas largas', consiguió controlar la situación para minimizar 'daños' y acabar cuarto la carrera.

Máximo Quiles llegó a Japón con la opción de disfrutar la primera 'bola de partido' para la consecución de su primer título mundial, pero durante los entrenamientos y la clasificación se encontró con que sus tres únicos rivales para lograr ese objetivo, David Almansa (KTM), Brian Uriarte (KTM) y Álvaro Carpe (KTM), acabaron por delante en la formación de salida.

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Y es que Máximo Quiles tenía que lograr imperiosamente la victoria o la segunda posición y que sus rivales acabasen todos ellos por detrás de la novena posición, un objetivo demasiado complicado de conseguir pues se tenían que dar no pocas carambolas.

En la salida ya recuperó una posición Quiles, al superar a Álvaro Carpe, en tanto que por delante mantuvieron sus posiciones Almansa y Uriarte, pero por detrás David Muñoz (KTM) también salió con muchas ganas y antes de cumplirse el primer giro ya había superado tanto a Carpe como a Quiles, presagiando, como es habitual, un mano a mano muy intenso entre los pilotos más rápidos de la categoría.

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David Almansa tiró con fuerza del grupo principal, al que puso en auténtica fila india, con Brian Uriarte, David Muñoz, Máximo Quiles, Álvaro Carpe, Rico Salmela (KTM), Matteo Bertelle (KTM), Adrián Fernández (Honda) y Joel Esteban (KTM) intentando mantener su ritmo.

Una vuelta más tarde se podía ver ya un quinteto definido en las posiciones de cabeza, con tres más encabezados por Rico Salmela que no querían quedarse descolgados y otros tres más, con Joel Esteban primero, que luchaban por 'engancharse' a ellos.

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Con David Almansa marcando siempre el ritmo, estaban Brian Uriarte, que asumió el liderato en algunos momentos, Máximo Quiles, Álvaro Carpe y David Muñoz, con el trío de Salmela a poco más de cuatro décimas de segundo y el resto ya por encima de 1,6 segundos.

En la quinta vuelta Máximo Quiles se fue largo en una de las últimas variantes del trazado japonés, en la curva once, lo que le hizo 'caer' hasta la cabeza del segundo grupo, cuarto, en el que también acabó David Muñoz pero que, con el líder del campeonato a la cabeza, intentó volver a enlazar con el trío que por entonces se encontraba al frente de la prueba.

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Lo cierto es que Máximo Quiles volvió a 'engancharse' al grupo de cabeza sin demasiados problemas en apenas dos vueltas -sexta- y llevándose pegado a él a Rico Salmela.

Fue entonces cuando Dirección de Carrera anunció que Brian Uriarte se encontraba bajo investigación por haber trabajado sus mecánicos sobre la moto dentro de los tres minutos previos al inicio de a carrera y no se tardó demasiado en conocer la sanción de doble 'vuelta larga' para el piloto español, que en esos instantes era líder.

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Uriarte hizo en la novena vuelta su primera 'vuelta larga' y pasó del liderato a la quinta posición, aún con otra 'vuelta larga' por cumplir.

Almansa se encontró nuevamente con el liderato de la carrera, seguido por Carpe, Quiles y Salmela y ya a 1,4, Brian Uriarte en cabeza de un grupo de cuatro, del que se fue destacando con fuerza para cumplir con la segunda 'vuelta larga' en la decimotercera y regresar a la carrera sexto, por detrás del italiano Matteo Bertelle.

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Por delante, Máximo Quiles había superado a Álvaro Carpe mientras que David Almansa conseguía unos metros importantes de ventaja sobre el líder de la categoría, y Uriarte daba buena cuenta de Bertelle, en una nueva remontada tras cumplir la sanción que se supo fue por actuar sus mecánicos sobre el freno delantero de la moto.

El tirón de David Almansa dejó sólo a Máximo Quiles como único perseguidor y, además, con una vuelta rápida de récord, en el decimoquinto giro, con 1:54.851.

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Quiles volvió a batir el récord de vuelta rápida en el penúltimo giro con 1:54.847 y 'enganchado' a Almansa, que defendió con uñas y dientes su tercera victoria de la temporada frente a la décima de su oponente.

Junto a Almansa en el podio, acabaron Quiles y Carpe, con Uriarte, Salmela, Bertelle, Muñoz, el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), Esteban y Adrián Cruces (KTM), completando las diez primeras posiciones. EFE