Cortada por inundaciones la carretera N-II entre Montgat y El Masnou (Barcelona)

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Barcelona, 4 oct (EFE).- La carretera N-II ha quedado cortada esta madrugada entre los municipios barceloneses de Montgat y El Masnou, debido a las inundaciones provocadas por el temporal de lluvia que azota en las últimas horas a Cataluña, según ha informado el Servei Català de Trànsit.

Se trata de un tramo de menos de dos kilómetros, especialmente afectado por la lluvia torrencial que cae sobre una veintena de comarcas catalanas, sobre todo en el litoral.

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Previamente había quedado cortada, también por inundaciones, la C-32 en el punto kilométrico 61,5 en sentido Llobregat, por lo que el tráfico ha sido desviado por la salida 13 (Esplugues).

Los ríos Besòs y Llobregat, que desembocan en la zona de Barcelona, han multiplicado de manera exponencial su caudal en muy pocas horas. EFE