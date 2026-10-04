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Colapinto: Una pena cómo fue la carrera; me sorprendió que la pista tardase tanto en secar

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Redacción deportes,4 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó decimotercero - este domingo en el aplazado y muy caótico Gran Premio de Barein de Fórmula Uno, que se disputó en Malasia, manifestó en el circuito de Sepang que "fue una pena cómo se desarrolló la carrera", en la que le "sorprendió que la pista tardara tanto en secarse"

"Ha sido una pena cómo se desarrolló la carrera hoy. Dadas mi posición en parrilla y la variable añadida de la lluvia, me encontraba en la situación ideal para asumir ese tipo de riesgo con los neumáticos. Pensaba que, con las condiciones iniciales de la carrera, podríamos haberlas aprovechado para ganar mucho terreno, pero la pista no se secó lo suficientemente rápido y perdimos mucho tiempo", explicó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (provincia de Buenos Aires) y que, a pesar de no haber puntuado este domingo, sigue ocupando el duodécimo puesto del Mundial, con 27 puntos..

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"Me sorprendió, al igual que les pasó a otros, que la pista tardase tanto en secarse. Con las altas temperaturas ambientales y la áspera superficie del circuito, creíamos que las condiciones jugarían pronto a nuestro favor, pero al final no fue así", apuntó el argentino, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto que obtuvo en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de mayo; y que hace tres domingos concluyó séptimo en Madrid.

"El ritmo con los neumáticos de seco fue muy bueno y espero que esto sea una buena señal con miras a las próximas carreras, en las que tenemos que ofrecer unos rendimientos sólidos y constante scomo equipo; para intentar reducir las distancias en la clasificación; algo que todavía es posible dado el número de carreras que quedan", dijo Colapinto este domingo en Sepang. EFE

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ARH/og

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