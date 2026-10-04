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Cierran por el temporal 3 estaciones de metro en Barcelona y 2 salidas de la Ronda Litoral

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Dos salidas de la Ronda Litoral limítrofes con el río Besòs y tres estaciones del metro de Barcelona han sido cerradas esta mañana en la capital catalana como consecuencia del temporal.

Por riesgo de inundación se han cerrado las estaciones de Baró de Viver, de la línea 1; y la de Verneda, de la línea 2, mientras que también ha quedado cerrada la estación de Rambla Just Oliveras en la Línea 1, tras las lluvias torrenciales caídas anoche en L'Hospitalet de Llobregat.

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Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha enviado este domingo dos nuevos Es-Alert para alertar del riesgo de desbordamiento del río Besòs a los ciudadanos de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs y Barcelona, y por lluvias torrenciales en el litoral barcelonés.

El tramo final del río Besòs arrastraba a primera hora de este domingo un caudal de 903 metros cúbicos por segundo con una altura de 3,5 metros a su paso por Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), un nivel muy superior al de seguridad.

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El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que, ante ese escenario, está haciendo un seguimiento del caudal del río a través de las cámaras instaladas en la zona y de que se ha cerrado las salidas números 29 y 26 de la Ronda del Litoral ante el riesgo de inundación de la calzada.

La lluvia, indica el consistorio, comenzó a caer sobre Barcelona a las 00:25 horas de ayer sábado y se ha prolongado hasta las 01:55 horas del domingo, con una precipitación media en la ciudad de 147 litros por metro cuadrado y un máximo de 203 litros en el barrio de Sants.

Como consecuencia de esta acumulación de precipitación, los Bombers de Barcelona ha recibido más de 900 llamadas y han realizado, hasta las 07:30 horas de este domingo, 145 salidas.

Respecto al sistema de alcantarillado, todos los depósitos han trabajado al cien por cien de su capacidad y los sensores se han situado en muchos casos por encima de ese porcentaje.

Destaca, en este sentido, el situado en la confluencia de Paral.lel con Ronda de Sant Pau, donde el colector de Vila Vilà ha funcionado con una carga del 108 por ciento.

Por su parte, el servicio de atención de alojamiento urgente de la ciudad de Barcelona, denominado CUESB, ha dado alojamiento durante la noche a 92 personas.

Las lluvias han llevado, también, a cortar la carretera de Vallvidrera a la altura de Tibidabo por desprendimiento de tierras y se han registrado también afectaciones en la calle Gran de Sant Andreu por el peligro de caída de árboles.

Respecto al servicio de metro, que se ha retomado a las cinco de la mañana, el funcionamiento en la línea L1 es parcial entre las estaciones de Bellvitge–Catalunya y Marina–Fondo, mientras que está cerrada la estación de Baró de Viver por riesgo de desbordamiento del Besòs, y los trenes no paran en la parada de Rambla Just Oliveres, en L'Hospitalet de Llobregat.

En la línea L3, el servicio es parcial también entre Zona Universitaria y Paral.lel, y entre Lesseps–Trinitat Nova, mientras que en la L9/L10 está fuera de servicio el tramo comprendido entre Sagrera y Bon Pastor desde las 09:00 horas. EFE

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