Cataluña levanta a las 14h las restricciones por el temporal, salvo en el Empordà (Girona)

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(Actualiza la BC7112 con más información)

Barcelona, 4 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que a las 14:00 horas de este domingo se han levantado en todo el territorio catalán -salvo las comarcas del Alt Empordà y el Baix Empordà, en Girona- las restricciones impuestas debido al temporal de lluvia.

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Así lo ha explicado en rueda de prensa, tras presidir la reunión de seguimiento del plan Inuncat, en la sede del Departamento de Interior de la Generalitat.

Illa ha iniciado su comparecencia trasladando sus condolencias a familiares y amigos de las dos víctimas mortales que se ha cobrado ya el temporal de lluvias torrenciales que azota a Cataluña desde el sábado por la noche: una persona en Montornès del Vallès (Barcelona) que ha fallecido al bajar a un aparcamiento y otra en el municipio de Tordera (Barcelona), debido al derrumbe de un muro.

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Además, sigue habiendo una persona desaparecida en Pineda de Mar (Barcelona) a la que están buscando los cuerpos de emergencia.

Pese a que ya va quedando atrás este "episodio climatológico excepcional", un "temporal de características tropicales" del que no hay "ningún antecedente" en la costa catalana, Illa ha advertido de que "no hay que bajar la guardia", puesto que a lo largo de este domingo hay una probabilidad alta de lluvias torrenciales dispersas en puntos de la zona litoral y prelitoral norte de Cataluña.

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Pese a que 18 de las 20 comarcas que tenían restricciones ya van volviendo a la normalidad, según Illa, el temporal "no ha acabado", sino que entra en una "etapa diferente", con lluvias torrenciales dispersas desde Barcelona hacia el norte.

En las comarcas del Empordà, además, se prolongarán las restricciones hasta las nueve de la noche de este domingo.

A los ciudadanos de estas dos comarcas que se desplacen a partir de las 21:00 horas, Illa les ha aconsejado que tomen la AP-7, y no la C-35 ni la N-II, aún afectadas en algunos puntos.

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Precisamente, el último Es-Alert enviado por Protección Civil se ha dirigido a los vecinos de los municipios de Calonge y Sant Antoni, en el Empordà, para advertirles del riesgo de desbordamiento de las rieras y pedirles que se protejan en el interior de los edificios y que suban a las plantas altas si llega el agua.

Unas de las recomendaciones que más ha enfatizado Illa es la de "quedarse en casa" esta tarde y no acercarse a la orilla de los ríos en las zonas del litoral y prelitoral, ya que sus caudales van muy cargados y pueden agravarse si hay nuevas lluvias torrenciales.

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El temporal, cuya fase más crítica ya está abandonando Cataluña en dirección norte, ha dejado registros récord de lluvia en numerosos puntos del país, incluida Barcelona, donde la estación meteorológica de Can Bruixa, en el distrito de Les Corts, ha alcanzado por primera vez en la historia los 213 litros por metro cuadrado.

La cifra más elevada de toda Cataluña la ha marcado Vilassar de Mar (Barcelona), con 288 mm, seguido de Mataró (Barcelona), con 254 mm, y Granollers (Barcelona), con 248 mm, donde además llovió con una intensidad inusitada: hasta 68 mm en 30 minutos.

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El teléfono de emergencias 112 ha atendido más de 7.000 llamadas, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha realizado 237 actuaciones y los Bomberos de la Generalitat ha llevado a cabo 144 operaciones de salvamento.

Las incidencias por la lluvia siguen afectando en especial las infraestructuras viarias, ferroviarias y el transporte aéreo, que según Illa están en plena "fase de recuperación de los servicios" a lo largo de este domingo.

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La autopista AP-7 ya está "plenamente operativa", pero muchas carreteras interiores presentan problemas de caída de árboles o desprendimientos.

Los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid están operativos, pero entre Barcelona y Figueres (Girona) se sigue trabajando para restaurar la normalidad, igual que en la red de Rodalies, con el objetivo de que mañana por la mañana esté operativa.

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El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha sufrido suspensiones de vuelos que han dejado en tierra a multitud de pasajeros. EFE