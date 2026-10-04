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Carles Marco: "Lo teníamos ganado, pero en ACB no puedes dar por muerto a nadie"

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A Coruña, 4 oct (EFE).- Carles Marco, entrenador del Leyma Básquet Coruña, valoró de manera positiva la primera victoria de su equipo en la Liga Endesa ante el Bilbao Basket Coruña, “un rival muy bueno y muy bien entrenado”.

“Nos ha costado porque ganar en esta Liga es muy difícil, aquí son muy buenos. En los momentos adecuados, Jaume ha pedido lo que tenía que pedir y ha hecho lo que tenía que hacer. Hemos pecado un poquito de inexperiencia”, manifestó en rueda de prensa.

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El técnico badalonés admitió que su equipo “lo tenía ganado” a falta de un minuto y medio cuando mandaba por una renta de nueve puntos (89-80), y desveló que el estadounidense Paul Jorgensen “lo ha tirado a fallar y lo ha metido” el segundo tiro libre con 90-88 a falta de dos segundos.

“Creo que lo teníamos bastante ganado, pero aquí no puedes dar por muerto a nadie. Es una buena experiencia para empezar, además si es con victoria. Podríamos no haber llegado a esta situación, pero hay tanto talento que pueden pasar estas cosas. Nos hemos quedado todos preguntándonos cómo íbamos a levantar esto en la prórroga, pero los jugadores lo han levantado”, afirmó.

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Finalmente, el técnico naranja destacó que su equipo fue “muy bien al rebote ofensivo” y eso le permitió tener “segundas opciones”, aunque también lamentó algunos “desajustes” defensivos que el rival explotó muy bien. EFE

dmg/ism

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