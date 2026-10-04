Buscan al conductor de un camión que cayó al mar en el muelle de Vilagarcía (Pontevedra)

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Santiago de Compostela, 4 oct (EFE).- Un dispositivo de rescate y emergencias está desplegado en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) para buscar al conductor de un camión que cayó al mar desde el muelle de Ferrazo.

Fuentes de Salvamento Marítimo han indicado a EFE que el aviso fue recibido a las 12:46 horas, cuando fueron alertados de que un camión y su ocupante habían caído al mar.

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El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra ha movilizado la embarcación de rescate Salvamar Pollux, a la que se han unido también un barco de Gardacostas con buceadores.

Se ha dado aviso igualmente a la Guardia Civil para que activase al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Los efectivos se encuentran en el muelle con el personal de tierra y hay tres buceadores en el agua, ha indicado Salvamento Marítimo. EFE