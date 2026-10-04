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“Azul”: Un cortometraje sobre el acoso en el mundo laboral y digital contra las jóvenes

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Beatriz Castañeda Aller

Valladolid, 4 oct (EFE).- Focos, micrófonos y también mucha tensión han poblado las escenas sobre acoso laboral que este fin de semana se han grabado en Valladolid como parte del cortometraje “Azul”, que refleja diferentes formas de acoso en el mundo laboral y digital, especialmente contra las mujeres jóvenes.

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Su director, Guillermo Rojo, ha declarado a EFE que la historia de este filme, promovido por la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y violencia de género (ADAVAS), no narra solamente una historia de acoso sexual en el trabajo, sino también las “salidas fáciles” que se le ofrecen a una chica de veinte años.

“Hay situaciones de acoso que no se comprenden si no hay una razón poderosa detrás que se tenga que soportar, es importante que nuestra protagonista tenga razones importantes que veremos en la historia”, ha señalado Rojo.

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El cortometraje refleja estos riesgos, pero también reflexiona sobre las alternativas que se le ofrecen a la protagonista, entre las que el director ha señalado la “moda” de ciertas plataformas digitales que ofrecen falsas soluciones, pero que están plagadas de riesgos.

La asociación ADAVAS ha impulsado este documental para sensibilizar a la población más joven sobre casos de acoso en el ámbito laboral, digital y en otras esferas, tal y como ha señalado una de sus miembros, Eva Minayo.

“Vemos diario como mucha gente sufre este tipo de acoso, tenemos un proyecto de prevención en colegios y centros cívicos y nos parece que un material visual de este tipo llama más la atención, sobre todo a la gente joven”, ha explicado a EFE Minayo.

El documental se enmarca en un proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Valladolid, con el que la asociación trabaja la prevención de violencia de género en entornos escolares y con población joven.

Minayo ha afirmado a EFE que la asociación dio a Rojo una idea base, que el director ha transformado en una idea compleja que ha buscado ser coherente desde su ejecución, ya que está impulsado por un equipo conformado por un 50% de mujeres.

“La tendencia es que suele haber pocas chicas en rodaje, cada vez más, no queríamos que fuéramos mayoría de hombres, especialmente en este cortometraje”, señala Rojo.

El “buen rollo” y la complicidad entre los miembros del equipo se corta tan pronto como el director grita “¡acción!”, momento en que la tensión vuelve a este improvisado plató en el que el acoso laboral y sexual son los protagonistas.

El cortometraje, protagonizado por la actriz Aitana Merino y el actor Pablo James, verá la luz, según sus impulsores, a finales de año, cuando comenzará recorrer festivales, colegios y centros cívicos para concienciar sobre la precariedad, la hipersexualización y la búsqueda de autonomía en un contexto hostil. EFE

bca/orv/jla

(foto)(vídeo)

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