Espana agencias

Arranca el juicio a dos acusados de dos asesinatos en Ciudad Real en 2019 y 2022

Guardar

Ciudad Real, 4 oct (EFE).- La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzga desde este lunes, con jurado popular, a dos acusados de dos delitos de asesinato y robo con violencia a dos empresarios, cometidos en 2019 y 2022 en Manzanares (Ciudad Real), para quienes el Ministerio Fiscal solicita penas de 46 y 19 años de prisión, respectivamente.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, el primero de los crímenes ocurrió el 19 de junio de 2019, cuando uno de los acusados, tras mantener una disputa económica con su amigo Jesús María González Borrajo relacionada con la venta de un vehículo, acabó con su vida de forma violenta.

PUBLICIDAD

Posteriormente, contó con la colaboración del otro acusado para descuartizar el cadáver y arrojar la cabeza y las extremidades a un pozo de unos 80 metros de profundidad en dos fincas de Manzanares.

Los restos de González Borrajo no fueron localizados hasta junio de 2023, cuando la Guardia Civil confirmó mediante pruebas de ADN que los restos hallados en un pozo de Manzanares correspondían a este empresario desaparecido en 2019.

PUBLICIDAD

El segundo asesinato se produjo el 22 de julio de 2022, cuando el principal acusado acompañó al empresario Juan Miguel Isla a la localidad de La Solana para recibir un pago de 50.000 euros por la venta de una finca.

A su regreso a la finca 'La Mejorada', acabó con su vida y se apoderó del dinero, según el fiscal, que señala que la muerte se produjo como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo o una herida incisa en la ingle.

Tras el crimen, el otro acusado se encargó de trasladar el vehículo de la víctima hasta Albacete.

El cuerpo de Isla fue localizado en marzo de 2023, en un pozo situado en una finca de Valdepeñas.

La fiscalía considera que los hechos constituyen dos delitos de asesinato en concurso medial con dos delitos de robo con violencia.

Para el autor material de ambos crímenes solicita 23 años de prisión por cada asesinato, hasta un total de 46, además de inhabilitación absoluta, y para Rivera, al que atribuye la misma calificación penal pero aplicando la atenuante analógica de confesión, pide 9 años y 6 meses de prisión por cada crimen, con un total de 19 años.

Asimismo, solicita que se mantenga la prisión provisional de ambos acusados y plantea el sobreseimiento provisional respecto de otros dos investigados, al considerar que no existen indicios suficientes de su participación en los hechos. EFE

abc/lsy/oli

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de octubre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la luz

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de octubre

Las protestas por la vivienda se extienden por el país y cientos de personas en Valencia, Oviedo y Granada acampan en las calles: “Vamos a intentar parar los desahucios con presión popular”

A pesar de que al principio los asentamientos comenzaban con una veintena de personas, con el tiempo las tiendas iban multiplicándose, incluso en Barcelona tras los Es-Alert por el “minihuracán”

Las protestas por la vivienda se extienden por el país y cientos de personas en Valencia, Oviedo y Granada acampan en las calles: “Vamos a intentar parar los desahucios con presión popular”

Jorge Javier Vázquez delata a las Azúcar Moreno y su salida de ‘Supervivientes’: “El hijo de Toñi les dijo que ya estaba el dinero en el banco y se fueron”

El presentador ha respondido en sus redes sociales después de que el dúo haya dicho en ‘Poco se habla’ que “se pasó” con ellas

Jorge Javier Vázquez delata a las Azúcar Moreno y su salida de ‘Supervivientes’: “El hijo de Toñi les dijo que ya estaba el dinero en el banco y se fueron”

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

PP y Vox apuestan por aumentar la oferta para solucionar la crisis habitacional, mientras endurecen su discurso contra la población migrante que sostiene buena parte de la obra

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Justicia retira la custodia a una madre y se la entrega al padre: la mujer tiene esquizofrenia y “obsesiones satánicas” y solo podrá ver al niño en el Punto de Encuentro Familiar

La resolución permite al progenitor decidir en solitario sobre tratamientos médicos, escolarización y actividades extraescolares

La Justicia retira la custodia a una madre y se la entrega al padre: la mujer tiene esquizofrenia y “obsesiones satánicas” y solo podrá ver al niño en el Punto de Encuentro Familiar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

ECONOMÍA

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

DEPORTES

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final