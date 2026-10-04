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Alberto González se queda con los “momentos épicos” vividos en el Albacete

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Albacete, 4 oct (EFE).- Alberto González, que fue destituido como técnico del Albacete ayer por la tarde tras la derrota ante el Eibar, se ha despedido este domingo en rueda de prensa, reconociendo que se queda con los “momentos épicos” vividos en esta etapa.

Entre ellos ha destacado “la primera permanencia que era muy complicada y las otras dos que llegaron, y cómo no, con la Copa del Rey de la temporada pasada en la que eliminamos al Real Madrid y tuvimos cerca al Barcelona”.

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González ha admitido que se marcha “con dolor” por abandonar “un proyecto en el que creo” y una ciudad “que siempre estará en mi corazón por todo lo vivido en lo profesional y en lo personal; aquí ha nacido una de mis hijas”.

De manera muy profesional ha “asumido” la destitución “como parte de este trabajo”, aunque ha matizado que “creo que en este acaso no se me despide por el juego del equipo o que el trabajo no sea el adecuado, sino simplemente porque los resultados no se han dado”.

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Ha recalcado que, a partir de ahora, será “un seguidor más”, ahondando en que “hay plantilla para salir del último puesto y, en cuanto muchos de los jugadores que estaban faltos de ritmo, se pongan en forma, estoy convencido de que los resultados van a llegar”, ha insistido.

Igualmente, se ha mostrado “agradecido” al Albacete y a su director deportivo, Toché, por haberle “dado la oportunidad de demostrar que valía para el fútbol profesional” y orgulloso de “haber superado los cien partidos” en esta categoría.

Por último, ha subrayado que se lleva “amigos, compañeros y jugadores que siempre llevará consigo”, así como “siempre” se acordará “de este club y ciudad que también nos acogieron a mí y los míos”. EFE

jml/pac/og

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