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107-114. El Real Madrid gana, pero no disipa sus dudas ante el Obradoiro

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Santiago de Compostela, 4 oct (EFE).- El Real Madrid, liderado por la dupla francesa Theo Maledon (25 puntos, 38 créditos de valoración) y Timothé Luwawu-Cabarrot (25 puntos, 20 créditos), sumó un sufrido triunfo ante el Monbus Obradoiro, al que tumbó en una prórroga en la que Jaime Pradilla apareció en momentos claves.

La puesta en escena de los de Pedro Martínez volvió a ser muy mala y Obradoiro lo castigó con un parcial 7-1 de salida, apoyándose sobre todo en un juego eléctrico y en el acierto de Brandon Childress.

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Los cuatro primeros puntos del equipo blanco llegaron desde la línea de tiros libres. El rebote ofensivo, no obstante, le daba segundas opciones al supercampeón de la Euroliga. Antes de finalizar el primer asalto, el Real Madrid ya mandaba en el electrónico (15-18) pese a su desacierto exterior -un solo triple de ocho intentos-.

El equipo gallego, y sobre todo sus aficionados, se desesperaban con la actuación arbitral. En apenas 12 minutos, el Real Madrid ya había lanzado 18 tiros libres. A eso se unió que el ataque obradoirista ya no tenía tanta fluidez -una única canasta en tres minutos-. La ventaja madridista alcanzó los cinco puntos mediado el segundo cuarto (26-31), pero las pérdidas obligaron a Pedro Martínez a parar el duelo (33-34, min.16).

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Su equipo se enchufó en defensa y el parcial 0-6 también forzó a Diego Epifanio a pedir tiempo muerto porque el rival amenazaba con romper el partido antes del descanso, que los blancos enfilaron con una máxima renta de 11 puntos (43-54) gracias a su acierto exterior -cuatro triples, dos del finlandés Mika Jantunen-.

Los blancos tenían el partido controlado, pero un notable apagón en ataque dio vida al Obradoiro, mucho más intenso en defensa, con Joel Soriano haciendo daño en la pintura y el estadounidense Álex Barcello castigando a la defensa madridista con su acierto exterior. En un visto y no visto, al Real Madrid se le esfumó su ventaja.

El equipo de Pedro Martínez jugaba a tirones. Volvió a escaparse (77-88) gracias a su acierto desde la línea de tres puntos, pero Obradoiro resucitó nuevamente, primero con un triple lejano de Sergio Quintela y después con una canasta ‘2+1’ de Joel Soriano.

La emoción era máxima. Sergi Quintela, muchos minutos después, situó al Obradoiro por delante (92-91), pero Luwawu respondió rápido, antes de que una técnica a Tavares y un triple de Barrueta hiciera soñar al obradoirismo con la victoria (96-94) a falta de dos minutos.

Entre Maledon y Luwawu-Cabarrot sostuvieron al Real Madrid, antes de que Pradilla apareciera con un triple salvador en la prórroga para silenciar el Multiusos Fontes do Sar. El Obradoiro se atascó, y seis tiros libres sin fallo -cuatro de Maledon y dos de Pradilla- cerraron el agónico triunfo madridista.

Ficha técnica:

107.- Monbus Obradoiro (22+21+26+30+8): Childress (23), Brito (4), Leo Meindl (9), Alejandro Galán (2) y Joel Soriano (13) -cinco inicial-; Agada (16), Abogidi (-), Sergi Quintela (5), Dos Anjos (9), Barrueta (13) y Barcello (13).

114.- Real Madrid (22+32+21+24+15): Feliz (6), Luwawu-Cabarrot (25), Llull (2), Pradilla (8) y Tavares (8) -cinco inicial-; Maledon (25), Shulga (3), Okeke (8), Procida (6), Jantunen (13), Nick Smith (10) y Sarr (-).

Árbitros: Alfonso Olivares, Alberto Sánchez Sixto e Igor Esteve.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la liga Endesa disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante 5.976 espectadores. EFE

Dmg/og

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