0-0. Primer empate del Granada ante un Eibar que sigue sumando

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Granada, 4 oct (EFE).- El Granada firmó su primer empate de la temporada en la Liga F al igualar este domingo sin goles (0-0) ante el Eibar Femenino, que vuelve a sumar y se mantiene como el equipo revelación del curso en la quinta plaza de la clasificación, tras un partido equilibrado y con pocas opciones de gol.

Los dos conjuntos disputaron una primera parte igualada, de poco fútbol y muchos duelos y brega, con las visitantes desperdiciando las mejores ocasiones para marcar por mediación de Carmen Álvarez y Samara Ortiz.

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El Granada, que sigue en la zona media baja de la tabla, estuvo bien plantado sobre el campo, pero tuvo problemas para imponer su juego de posesión y apenas inquietó a la meta alemana Anna Wellmann, quien sólo tuvo que intervenir antes del descanso en un peligroso centrochut de Raquel Gil.

En la segunda parte se mantuvo la igualdad, aunque con un poco más de ímpetu y de control por parte de un Granada valiente ante el siempre bien colocado cuadro armero.

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El dominio local se agudizó en el tramo final del choque por la expulsión en el minuto 81 de la visitante Sara Martín. En el tiempo añadido llegaron claras ocasiones de gol para las rojiblancas, por medio de Bárbara López, Ana Martos y Naiara Sanmartín, pero no las materializaron y el 0-0 no se movió del marcador.

- Ficha técnica:

0 - Granada: Johana; Jenni López, Jujuba, Leles, Sanmartín, Miku, Paula Perea (Blanca, min. 63), Miñambres, Guridi (Ana Martos, min. 75), Raquel Gil (Iris Ashley, min. 88), Vera Molina (Bárbara, min. 63).

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0 - Eibar: Wellmann; Aitana, Carla, Adela, Carmen (Ángeles, min. 65), Sara, Bélem, Simona, Emma Moreno, Noelia, Samara Ortiz (Nerea, min. 72).

Árbitro: Andrea Acevedo (C. Catalán). Expulsó con roja directa a la visitante Sara (min. 81) por una acción peligrosa sobre Jujuba. También mostró cartulina amarilla a las locales Leles (min. 12), Paula Perea (min. 61) y Raquel Gil (min. 70), y por parte del Eibar a Bélem (min. 3), Sara (min. 12), Carmen (min. 27) y Carla (min. 55).

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Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga F Moeve, disputado en la Ciudad Deportiva Granada CF ante unos doscientos espectadores. EFE

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