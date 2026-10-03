Xabier Anduaga cancela por enfermedad su concierto en el Teatro Real de este domingo

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Madrid, 3 oct (EFE).- El tenor Xabier Anduaga se ha visto obligado a cancelar "por enfermedad" el concierto que tenía previsto ofrecer este domingo en el Teatro Real de Madrid junto a su Orquesta Titular y bajo la dirección de Julio García-Vico.

El teatro madrileño ha informado este sábado de esta circunstancia que ha "lamentado profundamente" y ha explicado que el intérprete donostiarra padece una "afección severa en las vías respiratorias", debidamente justificada, que le impide cantar.

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Los responsables del coliseo operístico madrileño le han deseado "una pronta recuperación" a Anduaga, cuya actuación iba a tener lugar dentro del ciclo 'Voces del Real'.

Los espectadores que hayan adquirido entradas para este concierto podrán recuperar el importe de sus localidades a partir de mañana y a lo largo de los próximos quince días con el mismo medio de pago con el que se realizó la compra.

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Xabier Anduaga (San Sebastián, 1995) es una de las voces más prometedoras del actual panorama lírico, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, en 2021 fue distinguido con el International Opera World, los llamados Oscar de la ópera, en la categoría de "mejor cantante joven de 2020". EFE