Unas 400 personas, convocadas por Indignados por España, protestan en la calle de Alcalá

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Madrid, 3 oct (EFE).- Unas cuatrocientas personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, convocados por Indignados por España, se han concentrado esta tarde en la calle de Alcalá, frente al Banco de España, con un gran despliegue policial que ha impedido que pudieran avanzar hacia la acampada en la Puerta del Sol.

Los manifestantes, en su mayoría varones jóvenes, han coreado 'Viva España', 'Aquí están los nacionalistas', 'Fuera guarros de nuestros barrios', 'Esta es nuestra tierra y hay que defenderla', 'Ayudas sociales para los nacionales', o 'Rectificación inmigración'. Algunos de los asistentes portaban banderas de España.

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Su objetivo era llegar a la acampada de la Puerta del Sol por el derecho a la vivienda, donde se también se han desplegado grupos antifascistas, pero un dispositivo formado por agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) ha desplegado un cordón en torno a las personas concentradas.

A la protesta se ha adherido la organización Núcleo Nacional. EFE