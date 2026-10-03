Temas del día de EFE España del domingo 4 de octubre de 2026

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inició el viernes un periodo de reflexión para decidir si convoca o no elecciones generales anticipadas, mantiene abiertos todos los escenarios posibles tras la crisis provocada por el rechazo del Congreso a los dos decretos con los que el Ejecutivo pretendía frenar los desahucios y prorrogar los alquileres.

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - Nuevas marchas por una vivienda digna y asequible recorrerán este domingo ciudades como Bilbao, Murcia, Salamanca, Oviedo o Cuenca tras las multitudinarias manifestaciones convocadas el sábado por el Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos y reclamar soluciones a la crisis, con la mira puesta en la convocatoria de una huelga general.

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PARTIDOS SUMAR

Madrid - Representantes de Movimiento Sumar se reúnen este domingo para analizar la situación de la vivienda en un ambiente de posible adelanto electoral y con la incógnita de quién será su cabeza de lista, aunque algunos sectores están planteando como opción a la ministra de Sanidad, Mónica García.

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TIEMPO LLUVIAS

Barcelona- Cataluña vive este fin de semana un episodio excepcional de lluvias torrenciales y fuertes vientos, incluido un huracán mediterráneo, que ha obligado a activar la alerta del Plan Inuncat y a suspender todo tipo de actividades y movilidad en una veintena de comarcas afectadas.

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Madrid - Los fuertes chubascos y tormentas volverán a marcar la tónica este domingo en el centro y norte de la península, con acumulados significativos en el área Cantábrica y, sobre todo, en Barcelona y Girona, donde se esperan intensidades torrenciales y hasta 200 litros en acumulaciones.

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LEY AMNISTÍA

Madrid - El Tribunal Constitucional zanjará esta semana su aval a amnistiar el delito de malversación de los líderes del procés y abrirá así la puerta al regreso del expresident de Cataluña Carles Puigdemont, quien deberá esperar a que el Supremo aplique el fallo.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023284479)

ESPAÑA FINLANDIA

Madrid - Los reyes Felipe VI y Letizia emprenden este lunes un viaje de Estado a Finlandia, una visita que subraya el compromiso de España con la seguridad y la defensa del Ártico y con el país de la UE que tiene más kilómetros de frontera con Rusia y, por tanto, uno de los más expuestos a las amenazas de su presidente, Vladimir Putin.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023246956)

BAJAS LABORALES

Madrid - La colaboración de las mutuas con los servicios públicos de salud para agilizar los procesos de incapacidad temporal por dolencias musculoesqueléticas apenas ha generado peticiones de pruebas, pese a que ya hay cinco convenios suscritos con comunidades autónomas más que el afecta a Ceuta y Melilla.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023742868)

INCENDIOS FORESTALES

Valencia - Determinar dónde y cómo comenzó un incendio forestal puede ser relativamente sencillo para los especialistas, pero demostrar, en los intencionados, quién lo causó es una de las partes más complejas porque "investigar un incendio forestal es casi más complicado que un asesinato", según explica a EFE Luis Rueda Ramírez, experto del Seprona de la Guardia Civil.

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ESTRELLA MORENTE (Entrevista)

Madrid - Aún consciente "de lo amargo que estamos viviendo en la sociedad, tan putrefacta", Estrella Morente no puede dejar de reconocer el momento "bastante dulce y pleno de facultades" por el que ella pasa a nivel personal y artístico con su salto a géneros ajenos al flamenco como la música clásica. Javier Herrero.

(Texto) (Vídeo) (Audio) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023773783)

TEMPORADA ALTA

Girona - El festival Temporada Alta, referencia del sur de Europa en las artes escénicas, inaugura temporada con el estreno en España de 'Has been', primera colaboración entre Sidi Larbi Cherkaoui y Martin Zimmermann, dos estrellas de la danza y el teatro contemporáneos.

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A las 18:00 horas

BERREA CIERVO (Crónica)

Cabañeros (Ciudad Real) - La llegada de las primeras lluvias del otoño y el descenso de las temperaturas ponen voz estos días al monte mediterráneo, donde los ciervos compiten por las hembras y el Parque Nacional de Cabañeros se convierte en uno de los mejores escenarios de España para disfrutar de este espectáculo natural. Aníbal de la Beldad.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun;el portavoz de Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, y la alcaldable de Más Madrid, Rita Maestre, participan en el arranque de la segunda jornada de la Escuela de Imaginación Política de la Fundación Sentit Comú. Bloc4 Can Batlló. C/ Constitució, 19. (Texto)

10:00h.- Bilbao.- PARTIDOS PNV.- Maitane Ipiñazar, secretaria del EBB, e Iñigo Ansola, presidente del BBB, participan en una ofrenda floral del PNV al lehendakari Agirre. Junto a la estatua del Lehendakari Agirre. Calle Ercilla, 24.

11:00h.- Bilbao.- PARTIDOS EH BILDU.- Acto político de EH Bildu para presentar a Iker Casanova, candidato a diputado general de Bizkaia y María del Río, candidata a alcaldesa de Bilbao. Junto a ellos tomará la palabra Oskar Matute, portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso. Palacio Euskaduna de Bilbao.

12:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Manifestación por Palestina 'El genocidio continúa: basta de complicidad de Gobierno y empresas, siempre con la resistencia hasta la descolonización de Palestina', a la que asiste la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que hace declaraciones a los medios antes del comienzo, en el Paseo del Prado, en el cruce con la cuesta de Moyano. Atocha - Callao (Madrid)

12:00h.- Santiago de Compostela.- ISRAEL PALESTINA.- Galicia acoge una manifestación en apoyo al pueblo palestino. Alameda. (Texto) (Foto)

12:00h.- Bilbao.- MEMORIA HISTÓRICA.- Acto de homenaje a los gudaris, milicianos y mujeres que lucharon y defendieron la democracia, las libertades y el autogobierno de Euskadi durante la Guerra Civil. Parque Artxanda. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Reunión por vía telemática de ministros de Sumar y representantes de los partidos de esta plataforma que forman parte del Gobierno, en un encuentro en que analizarán la situación política y los próximos pasos tras la derogación de los decretos de vivienda y la posibilidad de que haya un adelanto electoral. (Texto)

20:00h.- Zaragoza.- CORTES UE.- La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, acompañada por la Mesa y Junta de Portavoces, recibe a los embajadores de la Unión Europea acreditados en España, en el marco de la visita oficial a Zaragoza. Palacio de La Aljafería.

ECONOMÍA

11:30h.- Cuenca.- CRISIS VIVIENDA.- Concentración y asamblea de la Plataforma por la Vivienda Digna de Cuenca sumándose a las movilizaciones del Sindicato de Inquilinas. Plaza de España.

12:00h.- Salamanca.- CRISIS VIVIENDA.- La Asamblea de Inquilinas de Salamanca convoca una manifestación por el derecho a la vivienda frente a la Subdelegación del Gobierno, sumándose así a las movilizaciones desplegadas en toda España para exigir medidas que faciliten el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna. Subdelegación del Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Oviedo.- CRISIS VIVIENDA.- El Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Vivienda de Asturias convoca una manifestación bajo el lema 'Hacia la huelga general: contra el rentismo y los gobiernos que lo protegen'. Salida de la Estación Norte. (Texto) (Foto)

18:00h.- Murcia.- CRISIS VIVIENDA.- Manifestación contra los desahucios. Plaza de la Cruz Roja. (Texto) (Foto)

18:30h.- Teruel.- CRISIS VIVIENDA.- La Asamblea de Vivienda de Teruel convoca una manifestación en el marco de la movilización estatal para reclamar el fin del negocio de la vivienda que precariza el acceso de la ciudadanía a un techo digno. Plaza del Torico.

20:00h.- Madrid.- EMPRESA FAMILIAR.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside ceremonia de inauguración del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Gran Teatro Principe Pío. Cuesta de San Vicente, 44.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- FUERZAS ARMADAS.- Más de 1.500 participantes desafían 70 obstáculos en la XIII Crossfast Cívico-Militar.Acuartelamiento de Hoya Fría.

12:00h.- Cádiz.- GUARDIA CIVIL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside este domingo en Cádiz el acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, al que también asistien la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la directora general de la Guardia Avenida del Puerto. (Texto)

13:00h.- La Laguna (Tenerife).- DEFENSA UME.- El teniente general Francisco Javier Marcos, jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), asiste en Canarias al acto conmemorativo del vigésimo primer aniversario de esta unidad. Acuartelamiento de Los Rodeos.

SOCIEDAD

08:30h.- Barcelona.- TIEMPO LLUVIA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado del la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, preside la reunión de seguimiento del plan Inuncat para evaluar la evolución de la situación derivada de las lluvias. Departamento de Interior y Seguridad Pública (C/ Diputació, 355). (Texto)

09:00h.- Getxo (Bizkaia).- MEDIO AMBIENTE.- Marefondum y Divertek, con la colaboración del Ayuntamiento de Getxo, organiza una nueva edición de limpieza del fondo marino en el Puerto Viejo de Algorta, que se enmarca en la XII Gran Puerto Viejo.

09:30h.- Madrid.- CARRERA SOLIDARIA.- Down Madrid celebra la 16ª edición de su carrera solidaria por la inclusión. Parque Juan Carlos I.

10:00h.- Zaragoza.- MUSEOS ZARAGOZA.- El Museo del Foro de Caesaraugusta acoge "Puticulum. Vertederos milenarios", una performance inmersiva de Alberto Monreal y Sara del Pilar que conecta el patrimonio romano con una reflexión contemporánea sobre la acumulación, los residuos y aquello que conservamos a lo largo del tiempo. Museo del Foro.

11:30h.- Vitoria.- MARCHA CÁNCER.- Celebración de la XII Marcha contra el Cáncer en Álava. Plaza de la Virgen Blanca.

12:30h.- Madrid.- BARRIOS PROTESTAS.- Asociaciones Vecinales de Usera y Villaverde convocan dos marchas contra la construcción del crematorio de la M40. Plaza de los Ojos de la Mezquita, 2 y Villaverde Bajo-Cruce para confluir a las 13.30 horas ante el tanatorio de la M-40.

12:30h.- Sevilla.- CAMPAÑA CÁNCER.- III edición de “El Cerro del Águila en Marcha Contra el Cáncer”. Calle Salvador Távora.

13:00h.- Ávila.- CAMPAÑA CÁNCER.- La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) organiza el tradicional 'Abrazo a la muralla', dentro de la campaña de prevención del cáncer de mama Plaza del Mercado Grande. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- HISPANIDAD 2026.- Cabalgata del festival Hispanidad 2026, organizado por la Comunidad de Madrid, con la asistencia de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Gran Vía, desde plaza de España hasta la confluencia con calle Alcalá. (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

11:30h.- Calviá (Mallorca).- LITERATURA FESTIVAL.- Encuentro con la prensa del paleoantropólogo y escritor Juan Luis Arsuaga. Hotel Innside Wave Calvià. Avenida Magaluf, 18. (Texto) (Foto)

12:30h.- Bilbao.- NORMAN FOSTER.- El arquitecto británico Norman Foster, autor del proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, visita el centro expositivo en la víspera de la inauguración de los nuevos espacios. Museo de Bellas Artes. (Texto) (Foto)

13:00h.- Valladolid.- CELTAS CORTOS.- Homenaje a Celtas Cortos por su 40 aniversario. Plaza de Portugalete. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- HISTORIA PIRATERÍA.- El Museo Canario dedica la nueva edición de sus 'visitas en familia' a rememorar el asalto a Gran Canaria en 1595 por parte de una flota capitaneada por los piratas Francis Drake y John Hawkins, que fue repelido por la población de la isla. Museo Canario.

16:15h.- Málaga.- COMIC CON MÁLAGA.- Los actores Elijah Wood y Sean Astin conversan sobre su experiencia en 'El Señor de los anillos'. Palacio de Ferias y Congresos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:45h.- Zafra (Badajoz).- TOROS ZAFRA.- Segundo festejo del calendario taurino de la Feria de Zafra, con la lidia de seis astados de la ganadería de Manuel Calejo Pires, para los diestros Morante de la Puebla, Ginés Marín y David de Miranda. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Victorino Martín para Uceda Leal, Paco Ureña y Borja Jiménez. Plaza de las Ventas. (Texto) (Foto)

18:00h.- Girona.- TEMPORADA ALTA.- Inauguración del Temporada Alta con 'Has been' de Cherkaoui y Martin Zimmermann. Teatro Municipal. Plaça del Vi, 2. (Texto)

EFE

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