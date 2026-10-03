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Mirotic, tercer máximo anotador de la Euroliga tras adelantar a Spanoulis

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El ala-pívot del Valencia Basket Nikola Mirotic se ha convertido en el tercer máximo anotador histórico de la Euroliga tras adelantar al griego Vassilis Spanoulis con los 22 puntos que sumó en el triunfo de su equipo en la pista del ASVEL Villeurbanne este viernes.

Spanoulis sumó 4.455 puntos antes de retirarse y ocupaba el tercer lugar de una clasificación que encabeza Mike James con 5.916 puntos en 365 partidos, un promedio de 16,2, y en la que le sigue el ex 'taronja' Nando de Colo con 5.193, en 357 choques, es decir 14,5 puntos por encuentro.

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Mirotic sumaba 4.436 puntos antes de ese choque de la tercera jornada y los 22 puntos que consiguió elevaron su cuenta a 4.458, en 310 encuentros, y le permitieron acceder a la tercera plaza. Su media es de 14,3 puntos por partido.

El jugador nacido en Montenegro y con nacionalidad española agradeció tener salud para, a sus 36 años, seguir jugando al baloncesto. "Es el oficio que amo, no quiero parar", apuntó Mirotic, que agradeció la labor de los bases "por hacer mi vida más fácil", en declaraciones recogidas por la Euroliga.

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Mirotic llegó al Valencia Basket hace apenas unos días y el 'taronja' es el quinto equipo con el que juega la máxima competición del baloncesto europeo, en la que se estrenó con el Real Madrid, con el que jugó cinco ediciones.

Tras un paso por la NBA, el ala-pívot jugó otras cuatro ediciones con el Barça, dos con el Milán y la pasada con el AS Mónaco. EFE

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