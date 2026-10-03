Más chubascos en el centro y norte este domingo con intensidades torrenciales en Barcelona

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Madrid, 03 oct (EFE).- Los chubascos y las tormentas fuertes se darán este domingo en amplias zonas del centro y norte peninsular, con acumulados significativos en el área Cantábrica y, sobre todo, en Barcelona y Girona, donde se esperan intensidades torrenciales y hasta 200 litros en acumulaciones.

Así lo ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha detallado que la formación de una dana al oeste de la península dejará mañana "una situación de inestabilidad en la mayor parte del territorio con predominio de cielos nubosos o cubiertos".

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La predicción contempla precipitaciones y tormentas fuertes, localmente con granizo, ya desde primeras horas en regiones del centro y de la mitad norte, que se extenderán a la meseta Sur e interiores del sureste, con menor probabilidad en Baleares.

Es probable que lleguen a muy fuertes, con acumulados significativos, en zonas del Sistema Central, el Cantábrico y especialmente en Barcelona y Girona, "donde son probables intensidades torrenciales y acumulaciones de 200 litros". En el resto, podría haber algún chubasco aislado y, en Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nuboso en el resto.

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Las temperaturas máximas irán en aumento en Canarias mientras que en zonas de la Comunidad Valenciana y de la meseta Norte se espera un predominio de los descensos sin que se detecten cambios en las mínimas.

Habrá un predominio del viento de componente este en la península y en las Baleares, con viento del norte y nordeste en los litorales de la fachada oriental y en Galicia. Será moderado en los litorales y en Baleares y flojo en el resto, con intervalos fuertes en costas de A Coruña mientras que en las Canarias, se registrará previsiblemente alisio moderado con intervalos fuertes.

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- Predicción por Comunidades Autónomas:

- GALICIA: cielos nubosos y posibilidad de nieblas en zonas de interior y en La Mariña. Probabilidad de lluvias, a menudo en forma de chubascos tormentosos. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso o localmente moderado. Viento del nordeste, que soplará con más intensidad en litorales.

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- ASTURIAS: predominio de cielos nubosos y probabilidad de chubascos fuertes generalizados, que remitirán hacia el final de la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios; y máximas en ligero descenso en el litoral occidental y la Suroccidental. Viento de componente norte, flojo en el interior y moderado en litorales.

- CANTABRIA: cielos cubiertos con chubascos tormentosos fuertes durante la madrugada y primeras horas de la mañana; la actividad tormentosa volverá a reactivarse por la tarde. Las temperaturas experimentarán pocos cambios y el viento será de componente norte, flojo en el interior y moderado en litorales, donde rolará a este al final del día.

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- PAÍS VASCO: cielos cubiertos con chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta, más probables en la mitad occidental. No se descartan de forma dispersa por la tarde. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Viento flojo, variable en el interior y de componente este en la costa.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso o cubierto. Probabilidad de brumas y bancos de nieblas matinales y vespertinos en zonas de montaña. Lluvias y chubascos acompañados de tormentas, que pueden ser fuertes y sin descartar granizo. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas con ligeros cambios. Viento flojo.

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- NAVARRA: cielos cubiertos sin que se descarte algún chubasco vespertino débil y ocasional. Las temperaturas apenas experimentarán cambios. Viento flojo variable.

- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en la Ibérica. Lluvias y chubascos acompañados de tormentas ocasionales, menos probables por la mañana y no se descartan localmente fuertes, principalmente en la sierra. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en las máximas. Viento del este y sureste, flojo con algún intervalo de moderado.

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- ARAGÓN: cielo nuboso con probabilidad de chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo y el sistema Ibérico, sin descartar en el resto de manera dispersa, preferentemente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente este, con intervalos de moderado en la depresión del Ebro en las horas centrales del día.

- CATALUÑA: cielo cubierto, que disminuirá a intervalos nubosos en la mitad occidental por la tarde. En la mitad oriental, chubascos muy fuertes con tormenta, localmente torrenciales en el litoral y prelitoral. Las precipitaciones tenderán a ir remitiendo de sur a norte durante el día.

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Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en la mitad oriental y en el resto con pocos cambios. En el litoral norte, viento moderado del este, con intervalos de fuerte por la mañana; en el litoral sur, viento flojo de componente norte; en el resto, viento flojo predominando las componentes este y norte, con intervalos de moderado.

- EXTREMADURA: cielo nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos acompañados de tormentas, que pueden ser localmente fuertes e ir con granizo. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable, flojo con intervalos de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo nuboso o cubierto con brumas y bancos de niebla en zonas altas de la Sierra. Lluvias, chubascos y tormentas que podrían ir con granizo y que podrán ser muy fuertes en la mitad occidental y al final del día en el sureste. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso en la Sierra. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: predominio de los cielos nubosos con brumas y nieblas en zonas de montaña y aledaños. Lluvias, chubascos y tormentas, que podrían ir con granizo y que pueden ser localmente fuertes en el norte de Guadalajara por la mañana, a partir del mediodía en Toledo y por la tarde en Cuenca, donde podrán llegar a ser muy fuertes. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios, Viento flojo.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso con probabilidad de chubascos aislados ocasionalmente con tormenta en el interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en ligero ascenso o sin cambios. En el litoral, viento flojo a moderado de norte y noreste; en el resto, viento flojo con predominio de componente este.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales e intervalos de nubosidad media en las sierras, sin descartar chubascos acompañados de tormentas ocasionales en el Noroeste. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

- ISLAS BALEARES: cielo nuboso o cubierto. Chubascos dispersos, ocasionalmente con tormenta en la mitad norte de Mallorca y en Menorca, por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas con pocos cambios o en ascenso. Viento entre flojo y moderado.

- ANDALUCÍA: cielos muy nubosos, con probables precipitaciones débiles en la vertiente atlántica y litoral mediterráneo occidental. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

- CANARIAS: intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de alguna lluvia débil en las islas occidentales en medianías. No se descarta nubosidad de evolución en cumbres centrales y hacia el nordeste de Tenerife con algún chubasco aislado. Calima en la provincia oriental.

Temperaturas sin cambios en costas y en ligero ascenso en zonas de interior. No se descarta que se alcancen localmente los 34 grados en zonas de interior del sur de Fuerteventura y en la vertiente sur de Gran Canaria. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes expuestas, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. En zonas altas, viento moderado del suroeste con intervalos de fuerte en altas cumbres. EFE