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La Asamblea de Ceuta estudiará un protocolo para responder a futuras crisis migratorias

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Ceuta, 3 oct (EFE).- La Asamblea de Ceuta formada por PP, PSOE, Vox, MDyC y Ceuta Ya! analizará la próxima semana una propuesta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) para instar al Gobierno a crear, en colaboración con la Ciudad Autónoma, un Protocolo de Contingencias Migratorias Extraordinarias.

La formación localista considera necesario establecer una planificación previa que permita actuar de manera inmediata ante situaciones migratorias excepcionales y que defina con claridad los mecanismos de cooperación entre las distintas administraciones implicadas, según ha informado el partido proponente en un comunicado.

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El objetivo es que Ceuta disponga de unas líneas generales de actuación para hacer frente a escenarios que requieran una respuesta urgente, evitando que la gestión dependa exclusivamente de decisiones adoptadas una vez producida la emergencia.

Entre las principales medidas planteadas por el MDyC se encuentra garantizar una dotación adecuada de recursos humanos y materiales para la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y los servicios encargados de la acogida y atención social de menores.

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Los localistas también reclaman la creación de "mecanismos claros y excepcionales que permitan a las diferentes administraciones intervenir de forma inmediata cuando se produzcan situaciones migratorias" extraordinarias.

La propuesta incluye además posibles modificaciones legislativas y normativas, dentro del reparto competencial existente, encaminadas a prevenir futuras entradas masivas.

El MDyC subraya que cualquier actuación deberá garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos.

Otra de las cuestiones planteadas pasa por reforzar la colaboración con los países de origen mediante acuerdos y convenios destinados a prevenir la inmigración irregular, garantizar la protección de las personas y facilitar posteriormente el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio español.

El partido recuerda que "Ceuta siempre ha sido una ciudad de gran flujo migratorio por la condición de frontera sur de España y Europa", una circunstancia que, a su juicio, hace necesario disponer de herramientas específicas para afrontar episodios extraordinarios.

El MDyC toma como referencia lo ocurrido en la ciudad durante los días 30 y 31 de julio, unos hechos que, según la formación, evidenciaron una "gran falta de planificación de las administraciones locales y estatales".

Por este motivo, los localistas consideran que aquellos acontecimientos deben suponer "un punto de inflexión" en la forma de afrontar este tipo de situaciones y defienden la necesidad de contar con una respuesta previamente coordinada, con medios suficientes y procedimientos claramente establecidos.

La formación pedirá ahora al resto de partidos representados en la Asamblea que respalden la iniciativa para trasladar al Gobierno de España la necesidad de poner en marcha este protocolo. EFE

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