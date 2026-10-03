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Incidentes con la Policía al romper un grupo de manifestantes por la vivienda el cordón que rodea Les Arts

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Manifestantes por el derecho a la vivienda han logrado traspasar el vallado y cordón de seguridad montado en torno al Palau de Les Arts, punto de conclusión de la multitudinaria protesta y donde se celebra este sábado un foro de inversión inmobiliaria, y un grupo de ellos ha logrado acceder al área de alrededor del edificio mientras la Policía ha intervenido con cargas, gas lacrimógeno y pelotas de goma para contener el acceso.

Los manifestantes han lanzado gritos de "vergonya" (vergüenza) y "vergüenza me daría ser policía" mientras un grupo ha logrado acceder, entre aplausos, al exterior del edificio, cuyo interior está cerrado. Finalmente, han sido desalojados por la Policía, según han confirmado fuentes policiales.

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Al llegar al punto de finalización de la protesta, el Palau de Les Arts, donde se celebra este sábado el foro de inversión inmobiliaria Valencia Real Estate Summit 2026, los participantes se han colocado rodeando la parte delantera del edificio, al que se impedía el acceso con vallas de seguridad.

Una vez allí, han exhibido y hecho sonar simbólicamente llaves de viviendas pero en un momento determinado un grupo de personas ha roto ese cordón de seguridad, ha quitado las vallas y ha entrado al exterior del edificio entre aplausos del resto. Ha sido entonces cuando se han producido la intervención policial que ha generado momentos de gran tensión.

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Según fuentes policiales, la Policía ha intervenido en el momento en el que un grupo de participantes ha saltado la valla y ha lanzado objetos, por lo que los agentes han intervenido para realizar disparos disuasorios al aire para dispersar y salvaguardar a las personas que estaban en el interior de Les Arts.

Ante el recorrido de la marcha y la previsión de finalizar en el edificio, se había modificado la parte final del itinerario y se había cerrado con vallas Les Arts para evitar incidentes. Sin embargo, finalmente se han producido esas cargas policiales por unos incidentes en los que, según las mismas fuentes, nueve agentes han resultado heridos.

También hay constancia de personas que han requerido asistencia sanitaria al verse afectadas por el gas lacrimógeno utilizado por la policía.

Posteriormente, los manifestantes han levantado las manos, se han sentado de nuevo pacíficamente haciendo ruido con las llaves y han comenzado a gritar "Que viva la lucha de la clase obrera" y el "bella ciao". Y desde el Palau de Les Arts han regresado al centro de València para protagonizar una sentada en la Plaza del Ayuntamiento.

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