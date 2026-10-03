Gabilondo se reúne con las autoridades de Ceuta para hablar de la crisis en la ciudad

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Ceuta, 3 oct (EFE).- El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha mantenido una reunión con el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), y el delegado del Gobierno, David de la Encina, para conocer la situación de la ciudad por la entrada de miles de personas desde Marruecos.

Fuentes de las dos administraciones han confirmado a EFE el encuentro mantenido, del cual no se han distribuido información ni fotografías ni se ha convocado a la prensa.

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El defensor del Pueblo ha recabado la opinión de la entrada de miles de personas el pasado julio del presidente de la Ciudad, quien le ha transmitido la situación que todavía vive Ceuta con la presencia de miles de más de 10.000 migrantes, entre adultos y menores, según fuentes del Gobierno autonómico.

Ángel Gabilondo comenzó este jueves una visita a Ceuta que se prolongará hasta este sábado para conocer "in situ" el alcance de la emergencia humanitaria que viven miles migrantes, la situación de los ciudadanos de Ceuta y las medidas que están tomando las administraciones para resolver la crisis.

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En su viaje, tiene previsto visitar el Hospital Universitario de Ceuta, el asentamiento de la Playa del Trampolín, la carpa de mujeres junto a la mezquita Sidi Embarek, el Centro de Realojo Temporal La Esperanza, el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros habilitado en el Polígono Industrial de El Tarajal, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y el perímetro fronterizo, según informó la propia institución. EFE