Fran Garrigós, la gran ausencia en Bakú 2026 para operarse de un codo

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- Fran Garrigós, una de las grandes referencias del judo español que compite en -60 kg, causa baja en la convocatoria de España para los Campeonatos del Mundo de Bakú, que arranca este domingo, debido a que tiene que operarse de un codo tras unas molestias.

"No puedo participar en los Campeonatos del Mundo porque tengo que operarme la próxima semana del codo; ya me había operado en junio, pero la verdad es que me sigue molestando a la hora de entrenarme y he preferido parar, curarme y poder seguir", dijo Fran Garrigós en declaraciones a la Federación Española de Judo.

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Aunque esta vez no pueda competir, Garrigós, campeón del mundo en 2023, tricampeón de Europa y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos en París 2024, asegura que estará "apoyando" a sus compañeros desde la distancia.

España estará representado por seis deportistas masculino, nueve femeninos y Fran hizo sus predicciones para los Mundiales, en los que asegura que "hay muchas posibilidades de ganar medalla". EFE

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