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El sudafricano Jarvis sigue líder en Escocia con Repetto y Ballester a seis golpes

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Redacción Deportes, 3 oct (EFE).- El golfista sudafricano Casey Jarvis se mantuvo como líder en el Alfred Dunhill Links Championship, del DP World Tour, al término de la tercera jornada celebrada este sábado en Escocia, en la que los mejores españoles son Rocco Repetto y Josele Ballester, a seis golpes de la cabeza.

Jarvis afrontó la penúltima ronda con un golpe de margen y lo amplío a dos a su término, por lo que mantiene sus opciones por conseguir su tercer título de esta temporada en el circuito europeo tras los de Sudáfrica y Kenia.

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El sudafricano, de 23 años y número 68 en la clasificación mundial, firmó una tarjeta de 65 golpes, la mejor de los tres días, con un ′eagle’ y cinco ′birdies’, para un total de -18.

En segunda posición en la tabla, se situaron empatados con -16 el inglés Matthew Jordan y el polaco Adrian Meronk, uno de los mejores de la jornada con 63 golpes.

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Repetto, que el viernes finalizó con solo un golpe de desventaja sobre Jarvis, hizo cinco ′birdies’, dos de ellos en los últimos tres hoyos, y un trío de ′bogeys’ , un saldo que le permite mantenerse en la zona alta con -12.

Empatado con el malagueño está el castellonense Josele Ballester, quien repitió la tarjeta de 68 golpes de las dos rondas previas con un ′eagle’, tres ′birdies’ y un ′bogey’.

Con seis golpes de diferencia, ambos aún mantienen un hilo de esperanza de romper el ′maleficio’ que persigue a los españoles en este torneo, donde nunca han ganado desde su primera edición en 2001.

Iván Cantero quedó con -9, Pablo Larrazábal, con -8, y David Puig, con -7. EFE

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