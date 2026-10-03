4-0. El Cádiz se estrena a lo grande

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Cádiz, 3 oct (EFE).- El Cádiz consiguió su primera victoria de la temporada con una goleada por 4-0 a un endeble Leganés en el estadio JP Financial, donde el conjunto entrenado por Albert Celades, cuestionado en las últimas jornadas por parte de la afición amarilla, fue muy superior a su rival durante los noventa minutos para estrenarse a lo grande.

El conjunto gaditano, que con un 1-1 en Tenerife cortó la pasada jornada una racha de tres partidos consecutivos perdidos, sale provisionalmente de los puestos de descenso, a la espera de los resultados de sus rivales, mientras que el Leganés, a pesar de encajar su segunda derrota seguida y la tercera en las cuatro últimas jornadas, permanece en la mitad de la tabla.

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El Cádiz comenzó con bríos y, al contrario que en anteriores encuentros en casa, pudo anotar pronto y materializar su dominio inicial en ventaja, cuando a los 5 minutos el ucraniano Vladys Kopotum cedió desde la frontal a Antonio Cordero, futbolista cedido por el Newcastle inglés, que se internó en el área pepinera y batió por bajo a Luca Zidane, hijo del nuevo seleccionador francés.

El tanto dejó fuera del encuentro al Leganés, que no dio una a derechas frente a un equipo local que desarrolló un juego de control, dominio y velocidad, a lo que añadió una presión intensa que deshizo cualquier opción visitante.

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El Leganés solo despertó entrada la recta final del primer tiempo, en la que una jugada del internacional Álvaro Morata, quien sigue peleado con el gol, la repelió en una gran intervención el portero y capitán cadista, David Gil, a falta de diez minutos para el descanso.

Tras la reanudación, el Cádiz avisó en una nueva jugada de Vladys, con un chut rechazado por Zidane a córner (min.52), en lo que fue el preámbulo del segundo tanto local, conseguido por el ucraniano después de un córner, al cabecear primero el centro, que despejó un defensa, y luego buscar la pelota para revolverse y disparar a gol (m.54).

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El 2-0 determinó que el técnico del 'Lega', Rubén Albés, hiciera cuatro cambios de una tacada, descontento con el juego de su equipo, aunque de nada le sirvió porque el portuense Antoñito Cordero marcó el segundo de su cuenta particular y el tercero del Cádiz (m.71), con un remate ajustado al poste tras un servicio del debutante franco marroquí Aimen Moueffek.

Un Cádiz enloquecido puso la guinda con una diana del propio Moueffek, certero para anotar un envío desde la derecha en el 83. En los últimos minutos, cada equipo ya conocía quién iba a ganar el partido y, aunque los amarillos gozaron de alguna oportunidad más para ampliar su cuenta, el marcador ya no se movió.

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- Ficha técnica:

4 - Cádiz: David Gil; Díaz (Beñat, min.77), Castro, Manu Fernández, Arribas; Doué (Moueffek, min.55), Jandro (Damián, min.82), Zárate, Ibón Sánchez (Vázquez, min.77), Cordero; Vladys (Izeta, min.82).

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0 - Leganés: Luca Zidane; Aguilar, Montero (Tejero, min.77), Marvel (Pulido, min.60); Sancris (Zico, min.60), Kechta, Atienza (Rodríguez, min.60), Gharbi, Naim; Soko (Unax, min.60), Morata.

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité Navarro). Amonestó a los locales Manu Fernández (min.68) y Díaz (min.74), y a los visitantes Kechta (min.42), Naim (min.62) y Pulido (min.73).

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Goles: 1-0, Min.5: Cordero. 2-0, Min.54: Vladys. 3-0, Min.71: Cordero. 4-0, Min.83: Moueffek.

Incidencias: Partido de la jornada 8 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio JP Financial ante 14.272 espectadores. EFE

jsb/cc/apa