Espana agencias

1-2. El Atlético vuelve a sonreír en Riazor

Guardar

A Coruña, 3 oct (EFE).- El Atlético de Madrid se reencontró este sábado con la victoria tras doblegar al Deportivo en Riazor, en un partido que desniveló en el minuto 83 Fiamma Benítez con una gran definición ante la portuguesa Inés Pereira después de una rápida transición del conjunto rojiblanco.

El Dépor, que sigue sin ganar en su estadio, fue valiente desde el inicio. Con una intensa presión, asfixió la salida de balón del equipo madrileño, que no despejó sus dudas en el estadio coruñés.

PUBLICIDAD

Necesitaba el Atlético ganar en Riazor para no descolgarse definitivamente de la zona alta. Las rojiblancas no necesitaron mucho para generar peligro. Suyas fueran las primeras ocasiones, pero la portuguesa Inés Pereira se lució con dos espectaculares paradas a una mano.

El Dépor no sufría demasiado, pero pagó caro un enorme desajuste defensivo en un saque rápido del Atlético en una falta lejana de su área: Natalia Penalvo encontró a Cecila Segura, que asistió a la brasileña Gio Garbelini para abrir el marcador.

PUBLICIDAD

En el arranque del segundo tiempo, un grave error en salida de balón entre Barth y Redru dejó sola a Fiamma ante la guardameta deportivista, que evitó el segundo tanto rojiblanco.

Perdonó el Atlético y Pizarro, con un espectacular remate de cabeza, devolvió la igualada al marcador en el 71. La alegría, no obstante, apenas duró diez minutos en Riazor porque un rápido contraataque lo culminó Fiamma, tras un gran pase entre líneas de Alexia, ante Inés Pereira.

- Ficha técnica:

1 - Dépor Abanca: Inés Pereira; Caracas (Paula Novo, min.78), Barth, Ranera, Vega Montesinos; Redru, (Espe Pizzaro, min.61), Olaya, Lucía Pardo (Paula Hernández, min.61); Michi Apóstol (Lucía Rivas, min.67), Sofía (Ainoa, min.46) y Millene.

2 - Atlético de Madrid: Gallardo; Lucía Rodríguez, Xénia Pérez, Lauren, Otermín (Viola Calligaris, min.78); Fiamma, Natalia, Csiszár (Zubieta, min.66); Gio, Celia Segura (Allegra, min.66) (Alexia, min.78) y Jensen (Gabi Nunes, min.84).

Goles: 0-1, min.39: Gio; 1-1, min.71: Pizarro. 1-2, min.83: Fiamma.

Árbitra: Arantza Gallastegui (Comité vasco).

Incidencias: encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga F disputado en el estadio municipal de Riazor ante espectadores. EFE

dmg/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Decenas de miles de personas piden “la huelga general” en varias ciudades

Más de 50 ciudades españolas acogen este sábado manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas, un día después de que PP, Vox y Junts tumbaran los dos decretos de vivienda del Gobierno, que baraja un adelanto electoral mientras crece el reclamo de una huelga general

Última hora de las manifestaciones en toda España por la crisis de la vivienda, en directo | Decenas de miles de personas piden “la huelga general” en varias ciudades

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

La fragata Blas de Lezo y el buque de aprovisionamiento Patiño ya navegan en el mar Mediterráneo como parte de la Agrupación Naval Permanente de la OTAN

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 octubre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 octubre

El problema de la vivienda inunda Madrid de llamamientos a la huelga general y proclamas contra los fondos buitre en una manifestación histórica: “Vamos a dar guerra hasta que nos escuchen”

Los cánticos contra la clase política y las protestas dirigidas a los fondos buitre han protagonizado una movilización que ha ocupado la Gran Vía y Cibeles durante el mediodía del sábado

El problema de la vivienda inunda Madrid de llamamientos a la huelga general y proclamas contra los fondos buitre en una manifestación histórica: “Vamos a dar guerra hasta que nos escuchen”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

El problema de la vivienda inunda Madrid de llamamientos a la huelga general y proclamas contra los fondos buitre en una manifestación histórica: “Vamos a dar guerra hasta que nos escuchen”

Cómo deben colocarse los coches para dejar paso a una ambulancia en un atasco, según las nuevas normas de la DGT

Cinco detenidos y nueve agentes heridos tras las cargas policiales a manifestantes en las protestas de la vivienda en Valencia

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo y por lo que es baja contra la República Checa: discreta, psicóloga y sevillana

Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo y por lo que es baja contra la República Checa: discreta, psicóloga y sevillana

Fabián Ruiz, baja de última hora para el partido de la Nations League ante la República Checa: va a tener su primer hijo

Cuando marcar gol a los checos era ‘Misión Imposible’: 37 años de sequía hasta que llegaron los campeones del mundo

A qué hora y dónde ver el partido entre España y República Checa de la Nations League: La Roja quiere seguir su racha invicta

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas