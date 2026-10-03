1-2. El Atlético vuelve a sonreír en Riazor

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A Coruña, 3 oct (EFE).- El Atlético de Madrid se reencontró este sábado con la victoria tras doblegar al Deportivo en Riazor, en un partido que desniveló en el minuto 83 Fiamma Benítez con una gran definición ante la portuguesa Inés Pereira después de una rápida transición del conjunto rojiblanco.

El Dépor, que sigue sin ganar en su estadio, fue valiente desde el inicio. Con una intensa presión, asfixió la salida de balón del equipo madrileño, que no despejó sus dudas en el estadio coruñés.

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Necesitaba el Atlético ganar en Riazor para no descolgarse definitivamente de la zona alta. Las rojiblancas no necesitaron mucho para generar peligro. Suyas fueran las primeras ocasiones, pero la portuguesa Inés Pereira se lució con dos espectaculares paradas a una mano.

El Dépor no sufría demasiado, pero pagó caro un enorme desajuste defensivo en un saque rápido del Atlético en una falta lejana de su área: Natalia Penalvo encontró a Cecila Segura, que asistió a la brasileña Gio Garbelini para abrir el marcador.

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En el arranque del segundo tiempo, un grave error en salida de balón entre Barth y Redru dejó sola a Fiamma ante la guardameta deportivista, que evitó el segundo tanto rojiblanco.

Perdonó el Atlético y Pizarro, con un espectacular remate de cabeza, devolvió la igualada al marcador en el 71. La alegría, no obstante, apenas duró diez minutos en Riazor porque un rápido contraataque lo culminó Fiamma, tras un gran pase entre líneas de Alexia, ante Inés Pereira.

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- Ficha técnica:

1 - Dépor Abanca: Inés Pereira; Caracas (Paula Novo, min.78), Barth, Ranera, Vega Montesinos; Redru, (Espe Pizzaro, min.61), Olaya, Lucía Pardo (Paula Hernández, min.61); Michi Apóstol (Lucía Rivas, min.67), Sofía (Ainoa, min.46) y Millene.

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2 - Atlético de Madrid: Gallardo; Lucía Rodríguez, Xénia Pérez, Lauren, Otermín (Viola Calligaris, min.78); Fiamma, Natalia, Csiszár (Zubieta, min.66); Gio, Celia Segura (Allegra, min.66) (Alexia, min.78) y Jensen (Gabi Nunes, min.84).

Goles: 0-1, min.39: Gio; 1-1, min.71: Pizarro. 1-2, min.83: Fiamma.

Árbitra: Arantza Gallastegui (Comité vasco).

Incidencias: encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga F disputado en el estadio municipal de Riazor ante espectadores. EFE

dmg/sab