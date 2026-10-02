Una jueza acepta la personación del PP como acusación tras la querella contra Tezanos por presunto delito electoral

24/03/2026 El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, interviene durante la presentación de la obra 'España 2025. Estructura y cambio social', del Centro de Investigaciones Sociológicas, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El estudio forma parte de una colección del CIS que reúne a especialistas para analizar, con amplia base empírica, la estructura y la evolución reciente de la sociedad española, abordando demografía, familia, economía, desigualdad y vida política, con horizonte ya avanzado en el final del primer cuarto del siglo XXI. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press

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Una jueza de los juzgados de Madrid ha acordado aceptar la personación del PP como acusación particular tras la querella que el partido presentó en marzo contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por un presunto delito electoral.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Coro Monreal, titular de la plaza 21 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, acuerda, en el marco del procedimiento de diligencias previas, imponer al PP una fianza de 6.000 euros "para el ejercicio de la acción popular que se pretende en la presente causa", que debería abonar en metálico en el plazo de ocho días desde la notificación de la resolución.

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La jueza acepta, asimismo, la inhibición planteada por el juzgado de instrucción madrileño Número 49 en favor de su plaza, la 21, y también la acumulación de las diligencias que se habían llevado a cabo inicialmente.

El pasado mes de marzo, el PP anunció una querella contra Tezanos por posible delito electoral, acusándole de utilizar sus encuestas para "inflar sistemáticamente" y "beneficiar" al PSOE para "alterar" la voluntad de los ciudadanos y movilizar a sus votantes para influir en resultados electorales.

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Las penas previstas para esos delitos, según el PP, van de tres meses a un año de prisión, multa y la inhabilitación en el desarrollo de funciones demoscópicas en el ámbito público.