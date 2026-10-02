Espana agencias

Una jueza acepta la personación del PP como acusación tras la querella contra Tezanos por presunto delito electoral

24/03/2026 El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, interviene durante la presentación de la obra 'España 2025. Estructura y cambio social', del Centro de Investigaciones Sociológicas, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El estudio forma parte de una colección del CIS que reúne a especialistas para analizar, con amplia base empírica, la estructura y la evolución reciente de la sociedad española, abordando demografía, familia, economía, desigualdad y vida política, con horizonte ya avanzado en el final del primer cuarto del siglo XXI. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
24/03/2026 El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, interviene durante la presentación de la obra 'España 2025. Estructura y cambio social', del Centro de Investigaciones Sociológicas, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). El estudio forma parte de una colección del CIS que reúne a especialistas para analizar, con amplia base empírica, la estructura y la evolución reciente de la sociedad española, abordando demografía, familia, economía, desigualdad y vida política, con horizonte ya avanzado en el final del primer cuarto del siglo XXI. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
Guardar

Una jueza de los juzgados de Madrid ha acordado aceptar la personación del PP como acusación particular tras la querella que el partido presentó en marzo contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por un presunto delito electoral.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Coro Monreal, titular de la plaza 21 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, acuerda, en el marco del procedimiento de diligencias previas, imponer al PP una fianza de 6.000 euros "para el ejercicio de la acción popular que se pretende en la presente causa", que debería abonar en metálico en el plazo de ocho días desde la notificación de la resolución.

PUBLICIDAD

La jueza acepta, asimismo, la inhibición planteada por el juzgado de instrucción madrileño Número 49 en favor de su plaza, la 21, y también la acumulación de las diligencias que se habían llevado a cabo inicialmente.

El pasado mes de marzo, el PP anunció una querella contra Tezanos por posible delito electoral, acusándole de utilizar sus encuestas para "inflar sistemáticamente" y "beneficiar" al PSOE para "alterar" la voluntad de los ciudadanos y movilizar a sus votantes para influir en resultados electorales.

PUBLICIDAD

Las penas previstas para esos delitos, según el PP, van de tres meses a un año de prisión, multa y la inhabilitación en el desarrollo de funciones demoscópicas en el ámbito público.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Junts presenta una propuesta alternativa de vivienda de 59 páginas que incluye una restricción a la compra de pisos por fondos buitre hasta 2028 y deducciones fiscales por alquiler

No se trata de una “propuesta cerrada”, pero el partido de Carles Puigdemont condiciona cualquier negociación a que el Gobierno retire las normas que el Congreso vota este viernes

Junts presenta una propuesta alternativa de vivienda de 59 páginas que incluye una restricción a la compra de pisos por fondos buitre hasta 2028 y deducciones fiscales por alquiler

Votación en el Congreso, directo: aliados del Gobierno aseguran que Sánchez convocará elecciones generales si caen los decretos de vivienda

Viernes impredecible y de alta intensidad en el Congreso pero también en el exterior, donde manifestantes presionan para la convalidación de las medidas

Votación en el Congreso, directo: aliados del Gobierno aseguran que Sánchez convocará elecciones generales si caen los decretos de vivienda

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

La propuesta busca responder a las presiones de Donald Trump a Bruselas para “estabilizar los mercados energéticos mundiales”

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

La salud de Mette-Marit de Noruega obliga a aplazar su debut como reina: el rey Haakon inaugura el Parlamento con su heredera

La esposa de Haakon continúa de baja médica tras su trasplante de pulmón y no ha podido acompañar al monarca en la inauguración del parlamento

La salud de Mette-Marit de Noruega obliga a aplazar su debut como reina: el rey Haakon inaugura el Parlamento con su heredera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Votación en el Congreso, directo: aliados del Gobierno aseguran que Sánchez convocará elecciones generales si caen los decretos de vivienda

Votación en el Congreso, directo: aliados del Gobierno aseguran que Sánchez convocará elecciones generales si caen los decretos de vivienda

Más de 50 ciudades españolas se movilizan por la vivienda este fin de semana con la mirada puesta en una huelga general

Junts acusa al Gobierno de “alimentar una falsa esperanza” y sostiene que los decretos de vivienda no terminan con la especulación

Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”

Última reclamación del Gobierno a Junts ante la presión de un adelanto electoral por los decretos de vivienda: “Lo único que tienen que hacer es abstenerse”

ECONOMÍA

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

Europa afronta una nueva crisis energética que contagia a España: la gasolina y el gasoil se disparan hasta rozar los dos euros el litro

DEPORTES

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League