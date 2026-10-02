Fiscalía defiende que el disparo a Español se ajustó a principios de "congruencia y proporcionalidad"

01/10/2026 El activista y miembro de Stop Bales de Goma Roger Español (c) atiende a los medios durante una concentración frente a la Audiencia de Barcelona, a 01 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Varias personas se han concentrado frente a la Audiencia de Barcelona en apoyo a Roger Español en la última sesión del juicio contra los cuatro policías nacionales acusados de mutilar su ojo por el impacto de una pelota de goma durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. POLITICA Kike Rincón - Europa Press

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La representante del Ministerio Fiscal, Alexandra García Tabernero, ha manifestado que el disparo de una pelota de goma efectuado por un escopetero de la Policía Nacional que mutiló un ojo al activista Roger Español el 1 de octubre de 2017 se ajustó a los principios de "oportunidad, congruencia y proporcionalidad".

Lo ha afirmado este viernes durante la exposición de su informe en la Audiencia de Barcelona, donde se ha celebrado la última sesión del juicio en el que cuatro policías se enfrentan a penas de hasta 13 años de prisión que reclaman las acusaciones particular y popular por presuntos delitos de lesiones graves en concurso con delitos de tortura o contra la integridad moral.

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La fiscal, que como las defensas solicita la absolución de todos los procesados, ha aseverado que el disparo se produjo en un contexto de necesidad y respetando el principio del uso progresivo de medios menos lesivos, que devinieron ineficaces por la "hostilidad" de algunos de los manifestantes, que pasaron de las amenazas verbales a los lanzamientos de piedras contra la policía.

LA NORMATIVA

Tabernero ha señalado que en la fecha en la que se produjeron los hechos, según la circular del 3 de septiembre de 2013 sobre el empleo del material antidisturbios, la Policía Nacional tenía "expresamente permitido" el uso de pelotas de goma con finalidad disuasoria y ha recordado que este juicio no versa sobre su prohibición o no.

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Así las cosas, la Policía Nacional podía usarlas en situaciones en las que individuos o grupos estuviesen generando peligro y podían dispararlas a una distancia de 15 metros aproximadamente en "casos excepcionales", cuando estuviesen recibiendo agresiones directas, y con las ventanas de reducción de potencia abiertas para disminuir la velocidad y el impacto.

En el momento en la que se produjeron los hechos, esta era la normativa en vigor, la que legitimaba y regulaba el uso de pelotas antidisturbios a la Policía Nacional, ergo la prohibición del Parlament de Catalunya a los Mossos d'Esquadra no aplicaba a los procesados.

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Tabernero ha esgrimido que el disparo se efectuó en un contexto de "agresión directa" por parte de los manifestantes, tal y como prevé la circular, en la que entre 600 y 800 personas bloquearon el paso durante más de media hora a los procesados en la calle Sardenya, en su tramo entre Gran Via y Diputació, cuando escoltaban a otros compañeros que habían requisado urnas y papeletas en la escuela Ramon Llull.

Sostiene que lo hicieron en cumplimiento de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que exigió a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos d'Esquadra que requisaran todo el material del referéndum del 1-O, adoptando "todas aquellas medidas" necesarias para impedir la celebración del mismo.

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SE USARON OTROS MEDIOS

La Fiscal ha subrayado que los manifestantes provocaron una situación de bloqueo, con una sentada que hacía imposible el retroceso de la policía y que, además, algunos de ellos "no paraban de romper el cordón policial" y de realizar lanzamientos.

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En ese contexto de "clara excepcionalidad", los procesados tuvieron que lidiar con dos dificultades: la orden de ser muy cautelosos a la hora de practicar detenciones, que les fue trasladada en los 'briefings' previos, y "la resistencia" de los allí congregados, que fue mayor a la prevista, pues se esperaban una resistencia pacífica.

El disparo a Español se produjo "cuando se habían agotado los medios menos lesivos", respetando el uso progresivo de medios, después de avisos verbales, de un intento de mediación con los allí congregados a través de bomberos y periodistas, de señales luminosas, del uso del bastón policial y de salvas.

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En este sentido, ha dicho que cuando los manifestantes se dieron cuenta de que las salvas eran "pura disuasión acústica" se abalanzaron sobre los policías y que fue solamente entonces cuando se autorizó el uso de proyectiles de caucho porque el máximo mando del dispositivo recibió la orden de salir de ahí como fuera.

DISTANCIA

La fiscal ha recordado que la policía puede hacer uso de la fuerza, "provocando incluso lesiones graves", siempre que esté sujeto a normativa, y que en este caso el disparo se realizó con las ventanas de reducción de potencia abiertas y contra el suelo, de forma que la potencia se redujo, según las pruebas periciales, hasta en un 60%.

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Ha afeado a un periodista testigo de los hechos que declarase que el bocachero disparó a "bocajarro, en línea recta y en paralelo al suelo" pues, pues según los expertos de la Unidad Central de Fotografía y Audiovisuales de Mossos, lo hizo en dirección al suelo y en un momento en el que el tenía cercenado el campo de visión.

Sobre la distancia a la que se efectuó el disparo, que las acusaciones fijan en 14,12 metros (por debajo del mínimo exigible por la circular), Tabernero ha dicho que los peritos de Mossos dijeron que era imposible fijar la distancia exacta que había entre el escopetero y Roger Español, pues solo existen imágenes fragmentadas de los hechos.

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Tras la exposición de los informes de las defensas, los acusados no han hecho uso de su derecho a la última palabra y el juicio ha quedado visto para sentencia.