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Urtasun replica a Podemos que "no es serio" decir que las medidas en vivienda son "migajas" y es optimista con Junts

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reconocido que la protesta social les ha dado "fuerza" para impulsar los decretos de vivienda, ha confiado en que Junts los apoye porque incorporan medidas que tienen su "sello" y ha replicado a Podemos que "no es serio" decir que el paquete de actuaciones que se someterá a votación del Congreso son "migajas".

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha rechazado que los dos textos impulsados de esta semana sean fruto de la improvisación, dado que varias de las iniciativas como la prórroga del alquiler o la regulación de los pisos turísticos se han sometido a debate o están en tramitación en la Cámara Baja.

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No obstante, ha admitido que "la calle" les ha dado un "empujón" y les ha otorgado "fuerza" para, primero, lograr un buen acuerdo con el PSOE en el seno del Gobierno, reconociendo que algunas medidas ha costado pactarla con su socio, y luego remitir dos decretos por la vía de urgencia al Congreso.

PIDE A TODOS LOS SOCIOS "ESTAR A LA ALTURA"

El ministro ha afirmado que es "optimista" de cara a la votación y cree que van a salir los dos, incluido el texto que implanta el alquiler indefinido y que "van a pelear" para tener los apoyos.

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Cuestionado sobre si Junts va a votar a favor, Urtasun ha mostrado respeto por los debates internos de cada partido pero sí ha defendido que llevan meses dialogando con la formación catalana tanto él mismo como el ala socialista. Y fruto de ello es la introducción de medidas que los postconvergentes querían, como las bonificaciones fiscales a caseros.

"Hay medidas para los pequeños propietarios que además tienen el sello de Junts y, por tanto, yo lo que quiero es hacer una invitación a todo el mundo a estar a la altura, y de cara a mañana, soy optimista", ha agregado.

"MAÑANA NO TERMINA NADA"

Respecto a la crítica de Podemos a los decretos del Gobierno, que ha tildado de migajas pese a que votarán a favor este viernes en el Congreso tras pedírselo el Sindicato de Inquilinos, Urtasun ha refutado ese reproche y ha defendido que las actuaciones tienen un calado relevante, como supone el haber ya frenado desahucios como uno previsto en Barcelona.

Es más, ha desgranado que "mañana no termina nada" sino que empieza un "nuevo camino" con la meta de conseguir más avances añadidos a los dos decretos.

"Decir que esto son migajas, decir que prohibir los desahucios y que las 75.000 personas que estén amenazadas de un desahucio en nuestro país, que mañana con la convalidación vamos a proteger son miajas, no es muy serio en el debate público", ha zanjado.

Este miércoles fuentes del socio minoritario del Ejecutivo ya apuntaban que Podemos tenía una actitud crítica más preformativa que real y que no tenía más remedio que aprobar unas medidas que, además, son más ambiciosas que las que lograron la pasada legislatura los morados con la ley estatal de vivienda.

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EuropaPress

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