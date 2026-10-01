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Santiago se suma a las acampadas por la vivienda desde la plaza del Obradoiro

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Santiago de Compostela, 1 oct (EFE).- Un grupo de personas ha iniciado una acampada solidaria por la vivienda en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela (A Coruña), para exigir que se tomen medidas para paliar las dificultades existentes en el acceso a un hogar.

Desde la noche del miércoles varias tiendas de campaña se yerguen en esta céntrica plaza del casco histórico compostelano junto al Pazo de Raxoi, inmueble en el que se halla el Ayuntamiento de la capital gallega y una sede institucional de la Xunta, y justo enfrente de la catedral de Santiago.

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Esta medida de protesta tiene lugar tras la manifestación por la vivienda del pasado lunes, que terminó entrando en la estación intermodal de la ciudad, donde los participantes en la marcha permanecieron varias horas en su interior y posteriormente pasaron la noche en las inmediaciones del edificio.

Uno de los representantes del Sindicato de Vivienda de Compostela, Daniel González, ha atendido a los medios este jueves para explicar que esta nueva acampada se realiza "en apoyo a Maricarmen (la mujer madrileña de 87 años que fue expulsada de su vivienda), a todas las desahuciadas y en repulsa a los especuladores".

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González ha defendido una "vivienda universal, gratuita y digna para todo el mundo" y ha explicado que esta noche la Policía Local identificó a una persona por tienda de campaña para que se responsabilicen de lo que pudiese ocurrir.

También ha indicado que en las primeras horas del día recibieron la visita de la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, que les trasladó, ha dicho, su "apoyo" a la causa y a las demandas explicitadas con esta protesta.

"No queremos causar la más mínima perturbación al espacio. Eso sí, queremos que se nos visibilice", ha enfatizado González, que ha añadido que están organizándose para las labores de cuidados y limpieza y que han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que les lleven alimentos y enseres como bolsas de basura o escobas.

El portavoz del Sindicato de Vivienda de Compostela ha recalcado que esta acampada es "indefinida" y que su continuidad no está directamente vinculada a la aprobación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos elaborados por el Gobierno.

"Nuestras demandas van más allá de lo estipulado en esos taimados decretos. Podría seguir la asamblea y podríamos tener nuevas demandas", ha advertido, tras considerar que estas medidas son "un primerísimo" paso hacia la solución de un problema en el que reclaman la implicación de "todas las instituciones", tanto autonómicas como estatales e incluso europeas.

De igual manera, también ha querido recalcar el componente "antirracista" de la acampada, dado que esta es una cuestión "transversal" y que afecta de una manera "más pronunciada" a las personas racializadas. EFE

(Foto)

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