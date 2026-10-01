Page cree que hay puntos jurídicamente preocupantes en los dos decretos de vivienda

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Toledo, 1 oct (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apostado por estudiar "muy en detalle" los dos decretos de vivienda aprobados en el último Consejo de Ministros, pues "hay puntos que se contradicen y hay cosas que pueden ser, en términos jurídicos, preocupantes".

En declaraciones a Onda Cero, ha señalado que el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado "se supone que no va a salir, que es de farol", pero ha alertado de las consecuencias de "los faroles" porque "por pocas horas que estén en vigor, hay derechos adquiridos que pueden producir enormes daños a mucha gente", en alusión a los pequeños propietarios.

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García-Page ha lamentado que en el PSOE se vean "gestos, comentarios, actitudes que chocan por completo con la Constitución" e incluso ha opinado que "hay suficientes comentarios" de dirigentes de su partido que "llevarían a pensar" que tendrían "auténticos problemas para firmar" la actual Carta Magna.

Ha recordado que hace ya unos años sostuvo que el PSOE estaba "en el extrarradio de la Constitución" y ha rememorado que se le criticó por estas declaraciones.

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"Hoy ya no se está discutiendo si estamos en la periferia, dentro de la Constitución pero en los límites, o estamos con un pie fuera, porque realmente se ven gestos, comentarios, actitudes que realmente chocan por completo con la Constitución", ha sostenido el también secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha.

De hecho, ha asegurado que en la actualidad hay "suficientes comentarios entre muchos dirigentes actuales del PSOE contra la Constitución", que llevarían a pensar que mucha gente de la dirección tendría auténticos problemas para firmar esta" Constitución, por lo que ha calificado de "evidente" que "hay muchas tentaciones de abrir el debate constitucional".

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García-Page ha desvelado que ha recogido sus reflexiones políticas, no solo de su partido sino también con sus propias vivencias, "con datos concretos e información novedosa de algunos aspectos", en un libro titulado 'Luces de Emergencia. Contra los populismos y el frentismo', que ya "están en máquinas".EFE