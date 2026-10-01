Los partidos políticos de Melilla aplauden la visita real, que pone fin a años de espera

Guardar

Melilla, 1 oct (EFE).- El anuncio de la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla ha provocado el aplauso generalizado de los partidos políticos de Melilla, que han destacado en su mayoría que pondrá fin a años de espera, casi 19 desde el anterior viaje real, el de Juan Carlos I y Sofía el 6 de noviembre de 2007.

Coalición por Melilla (CPM), el principal partido de la oposición, ha dicho que esta visita “es el fin de una anomalía institucional”, porque “casi dos décadas sin visita real han hecho que muchos melillenses se sientan lejos del Estado y olvidados” y echen en falta “una presencia institucional que les corresponde por historia, por la Constitución y por dignidad”.

PUBLICIDAD

“Que el rey venga a Melilla no es un acto de protocolo más. Es la confirmación, al más alto nivel, de que Melilla es España como cualquier otro territorio, con los mismos derechos y la misma consideración”, ha afirmado CPM, que ha valorado el “reconocimiento histórico” a la ciudad de esta visita.

Asimismo, reclama que vaya acompañada de “compromisos reales” con los problemas de Melilla en asuntos como la frontera, la aduana comercial, la “fragilidad” de su economía, el desempleo, la vivienda, la presión migratoria y la sanidad y la educación, que gestiona directamente el Estado y “necesitan más inversión”.

PUBLICIDAD

El PSOE ha destacado la importancia de esta visita, ya que la presencia del jefe del Estado es “un reconocimiento a Melilla y a sus ciudadanos y una oportunidad para mostrar al conjunto del país su historia, su diversidad y su riqueza cultural”.

Además, ha reivindicado el papel de los gobiernos socialistas “en el acercamiento de las instituciones del Estado” a Ceuta y Melilla: “el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja por Melilla y esta visita es una nueva muestra de ello. Quienes intentan cuestionar continuamente ese compromiso tienen que explicar cómo encajan su discurso con esta realidad”.

PUBLICIDAD

Vox Melilla ha expresado su “profunda gratitud” a los reyes por su visita, de la que ha destacado su “importancia trascendental” en Melilla y, además, coincidiendo en la semana de la Fiesta Nacional, lo que adquiere “aún mayor significado para los melillenses”.

“En la agenda de Casa Real hay tres días de celebración seguidos: 12, 13 y 14 de octubre. Para los melillenses esto no pasa desapercibido. Es un espaldarazo a nuestra españolidad y es un respaldo ante la guerra híbrida marroquí”, ha añadido Vox para reivindicar el derecho de Ceuta y Melilla a recibir a los reyes, “se ponga como se ponga Marruecos”.

PUBLICIDAD

Por último, Somos Melilla ha celebrado la primera visita de los reyes Felipe y Letizia a la ciudad, que considera “importante, necesaria y esperada durante demasiado tiempo”, después de 19 años de la realizada por Juan Carlos I y Sofía, algo que “no debería volver a ocurrir” porque “la presencia de la Jefatura del Estado en la ciudad no puede ser algo excepcional”.

Por ello, ha pedido que este viaje ”sirva para avanzar hacia una relación institucional con Ceuta y Melilla basada en la normalidad y no vinculada únicamente a momentos de crisis o acontecimientos extraordinarios”, además de una agenda oficial que permita “la participación de una representación amplia y plural de la sociedad melillense”. EFE

PUBLICIDAD