Las Dream acaban con la temporada de la española Alicia Flórez

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Chicago (EE.UU.), 30 sep (EFE).- Las Atlanta Dream triunfaron este miércoles por 93-75 contra las Washington Mystics y cerraron 2-0 la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la WNBA, lo que puso fin a la temporada de la española Alicia Flórez.

Las Dream, cuartas cabezas de serie, dominaron el segundo partido de la serie, al mejor de los tres, lideradas por 22 puntos de Allisha Gray, 19 de Jordin Canada y quince de Angel Reese y Rhyne Howard.

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En las Mystics, Alicia Flórez solo disputó los últimos minutos, sin anotar puntos.

Su primer curso en la WNBA acabó con 3.5 puntos, 1.4 rebotes y 1.9 asistencias de media por partido.

Las Dream serán rivales de las New York Liberty en las semifinales, disputadas al mejor de los cinco encuentros. EFE