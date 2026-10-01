La Policía suspende la celebración de su patrón en Valencia por la alerta roja de lluvias

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Madrid, 1 oct (EFE).- La Dirección General de la Policía Nacional ha suspendido el acto central de celebración de su patrón, los Santos Ángeles Custodios, que este viernes se celebraba en Valencia debido a la alerta de fuertes lluvias que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha situado en nivel rojo a partir de las 18:00 horas.

Una decisión, según han informado a EFE fuentes policiales, adoptada después de que la Aemet haya elevado de naranja a rojo (peligro extraordinario) el aviso por lluvias en el litoral de Valencia, ante la previsión de que se acumulen 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en 12 horas.

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La Policía Nacional había elegido este año la ciudad de Valencia para acoger la conmemoración de su patrón, que se celebra el 2 de octubre, con diversos actos, entre ellos la gala de premios periodísticos y de valores humanos que esta tarde tenía previsto entregar la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, junto con el director de la Policía, Francisco Pardo, en el Teatre Martin i Soler del Palau de Les Arts Reina Sofía.

A esta gala asiste toda la cúpula policial y sirve de preludio del acto central de celebración del patrón de la institución que iba a presidir este viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el complejo policial de Zapadores de Valencia. EFE

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