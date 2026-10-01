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La acampada de Sol se sigue extendiendo y los congregados insisten en que seguirá hasta que aguante

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La mañana del quinto día de acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha reunido más tiendas de campaña, y la instalación de nuevos toldos ha cubierto más espacio de la plaz. Mientras, los manifestantes y miembros del Sindicato de Inquilinas han opinado que los dos nuevos reales decretos son "un parche" y la acampada debería aguantar.

En este sentido, los protestantes se han reunido en asamblea durante la mañana para discutir sobre cómo continuar la protesta en favor de la vivienda a nivel nacional, con la premisa de una movilización social prevista este fin de semana. En el debate, los congregados han compartido opiniones sobre cómo afrontar "la lucha en todo el Estado", disputando si debieran afrontar sus demandas de manera local, de manera organizada por barrios, o a nivel nacional y posteriormente en cada distrito.

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PANCARTAS CONTRA LA ACAMPADA Y EL EJECUTIVO

Asimismo, este jueves han continuado llegando nuevos manifestantes, con nuevas pancartas que responden a la propuesta del Gobierno con los nuevos decretos, al tiempo que otros, disconformes con la protesta celebrada en el centro madrileño, también se han acercado con sus propios carteles en contra de la acampada.

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A lo largo del día han aparecido 'protestantes' disconformes que han ironizado con carteles que rezaban: "Afilador, afilo cuchillos de grandes tamaños". Esto ha respaldado de manera irónica la reclamación del Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que, aportando una fotografía de un cuchillo dentro de la acampada, ha denunciado riesgos para la seguridad en la Puerta del Sol a Delegación de Gobierno.

Además, en la reclamación, el ayuntamiento ha señalado la existencia de adoquines, que se pueden encontrar a lo largo de todo el perímetro de la acampada y están siendo utilizados como sujeción contra el viento para las tiendas de campaña y contrafuertes para los pilares que mantienen los toldos.

Por otro lado, de entre los llegados a la acampada, nuevos protestantes han acudido con 'casas' de cartón sobre sus cabezas con consignas como "Ayuso rentista esclava capitalista" y "PSOE = PP la misma mierda es".

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EuropaPress

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