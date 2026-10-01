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Exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta confirma a la jueza que comunicó a Triano mensajes del CNI

01/10/2026 Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, sale de la Audiencia Nacional tras declarar como testigo ante la juez María Tardón POLITICA FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS
01/10/2026 Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, sale de la Audiencia Nacional tras declarar como testigo ante la juez María Tardón POLITICA FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS
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Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha ratificado a la jueza que comunicó al delegado los mensajes recibidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma desde Marruecos.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press tras la declaración como testigo de Sanz ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de miles de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio.

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Sanz ha testificado durante más de dos horas y ha entregado en el juzgado información de su teléfono móvil, según han informado fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

El exjefe de gabinete dimitió de su cargo después de conocerse que recibió mensajes de los servicios de inteligencia través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia un día antes de los hechos.

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Su testifical ha tenido lugar tras la renuncia de Pérez Triano como delegado del Gobierno, que tuvo lugar a principios de semana. En la rueda de prensa en la que anunció su decisión, Triano dijo que avisó al Ejecutivo "semanas antes" de que se produjera la entrada de migrantes en territorio ceutí. Por el momento, Triano no ha sido llamado a declarar en esta causa.

Según fuentes jurídicas, Sanz ha ratificado ante la jueza el contenido íntegro de su carta de dimisión, en la que aseguró que sí le trasladó "personalmente" a Miguel Ángel Pérez Triano los mensajes de WhatsApp enviados por el CNI el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos.

Sanz ofreció una versión que contrasta con la defendida por el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma. En ella trasladó que la decisión de la dimisión respondió a motivos "personales y familiares", pero también a la discrepancia existente entre su versión de los hechos y las manifestaciones públicas de Triano.

En concreto, el exasesor señaló que existe una "evidente incompatibilidad" entre su afirmación de que comunicó personalmente a Triano la información escrita recibida del CNI el 29 de julio y unas declaraciones del delegado en las que aseguró no haber tenido conocimiento de esos mensajes.

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