España se prueba en Portugal antes de buscar clasificación para Europeo en Eslovenia

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- La selección española femenina de fútbol sala afrontará este viernes en Lisboa ante Portugal (21.00 horas) un partido amistoso que servirá como prueba antes de disputar la próxima semana la fase de clasificación para el Campeonato de Europa, que España ha conquistado en tres ocasiones.
El conjunto dirigido por Clàudia Pons se desplazará posteriormente a Lasko (Eslovenia) para afrontar el torneo clasificatorio. España está encuadrada en el grupo 3, junto a Francia, Italia y Eslovenia. El combinado nacional se enfrentará a Francia el 7 de octubre (16.30), a Italia el día 8 (16.30) y a Eslovenia el 10 (17.30).
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Las primeras clasificadas de cada grupo y las dos mejores segundas obtendrán la clasificación directa para la fase final, que se disputará en Osijek (Croacia) del 14 al 21 de marzo. Las otras dos segundas clasificadas deberán disputar una eliminatoria para decidir la última plaza.
La convocatoria está formada por las siguientes jugadoras:
Porteras: Ariadna Pérez-Castilla Fernández (Arriva AD Alcorcón) y Elena González de Pablo (Poio Pescamar).
Cierres: Laura Córdoba Monedero (Atlético Navalcarnero), María Teresa Mateo González (STV Roldán) y Cecilia Zarzuela Sánchez (STV Roldán).
Ala-cierres: Marta López-Pardo González-Tejero (Poio Pescamar) y Antía Pérez García (Bloques Cando Castro FSF).
Alas: Irene Samper Bilbao (Melilla CD Torreblanca), Eva González Navas (STV Roldán), Claudia López Quesada (Arriva AD Alcorcón), María Sanz Navarro (Atlético Navalcarnero).
Ala-pívot: Laura Sánchez Arcediano (Poio Pescamar).
Pívots: Vanessa Sotelo Quintela (Arriva AD Alcorcón) e Irene Córdoba Monedero (Atlético Navalcarnero). EFE
jmd/CMM
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