El PP trasladó a la embajadora francesa sus reparos al Tratado de Amistad, que deja fuera las conexiones gasísticas

16/09/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

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El PP ya había trasladado a la embajadora francesa, Kareen Rispal, sus reparos al Tratado de Amistad con Francia, que el Senado tumbó este mismo martes. Entre esas razones figura el hecho de que queden fuera del texto las conexiones gasísticas y eléctricas, según han indicado fuentes de la formación.

Esas objeciones las materializó este martes el Grupo Popular en el Senado --donde tiene mayoría absoluta-- al votar en contra del Tratado de Amistad con Francia, pese a que el Tribunal Constitucional dictaminó la pasada semana que el texto no es contrario a la Carta Magna. El rechazo de los 'populares' se ha producido en plena visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron.

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El acuerdo, suscrito por Sánchez y Macron en la última cumbre bilateral celebrada en enero de 2023 en Barcelona, estaba pendiente hace más de un año de la aprobación en el Senado, ya que el PP lo recurrió ante el TC por el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros del Gobierno español.

Este motivo también provocó el rechazo inicial del Congreso en mayo de 2025 pero finalmente el pasado abril ambos ministros de Exteriores llegaron a un acuerdo sobre la interpretación de dicho artículo, aclarando que se participará en una reunión de ministros 'ad hoc' y no en el Consejo de Ministros. En base a ello, la Cámara Baja dio 'luz verde' en junio y el Constitucional rechazó el recurso formulado por el Senado, a iniciativa del PP.

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NO ROMPER LA TRADICIÓN CON EL INTERCAMBIO DE MINISTROS

Una de las razones por las que el PP se ha opuesto al Tratado de Amistad desde el primer momento se refiere al intercambio de ministros que recoge el tratado, al hablar de invitaciones trimestrales.

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Los 'populares' consideran que no se puede "romper la tradición diplomática" para que un miembro de otro Gobierno entre en el Consejo de Ministros de España y por eso han defendido "sacarlo" del texto desde el primer momento, según fuentes de la formación.

Otra razón clave para el PP es el hecho de que las interconexiones gasísticas y eléctricas hayan quedado fuera del Tratado de Amistad cuando, a su entender, hay que trabajar para impedir el aislamiento energético de la Península.

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SIN LLAMADAS DEL GOBIERNO

En el PP admiten que esa conexión gasística también la estuvo intentando el Gobierno de Mariano Rajoy. "No vamos a renunciar a la conectividad gasísticas", advierten desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

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Desde 'Génova' se quejan además de que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya llamado al PP por el Tratado de Amistad, como si ha hecho por algún nombramiento, cuando es un asunto importante de la política exterior de España, han añadido las mismas fuentes.

Este miércoles, el jefe del Ejecutivo se ha disculpado ante el presidente francés por el rechazo al Tratado de Amistad con Francia por parte del Senado gracias a la mayoría del PP, acusando a los 'populares' de "ideologizar" y "politizar" un debate innecesario porque el acuerdo es entre países y no entre gobiernos.

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MACRON ESPERA QUE SE ENCUENTRE LA VÍA PARA RATIFICARLO

Por su parte, Macron no ha ocultado su pesar por lo ocurrido. "Solo puedo lamentar el voto de ayer, que respeto, porque es el principio de la democracia", ha dicho el mandatario galo, defendiendo que es "un buen tratado" y que sería bueno para acompañar desde el punto de vista político las estrechas relaciones bilaterales a todos los niveles.

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El presidente francés ha admitido que era "legítimo" por parte del PP cerciorarse de que el texto no era inconstitucional, pero ha incidido en que "el Tribunal Constitucional eliminó todas las dudas". De no haber sido este el caso, ha reconocido, habría que haber procedido a cambiar el texto pero al ser así, según él, "ha sido zanjado".

Así las cosas, se ha mostrado confiado, como ya hizo la víspera, en que finalmente se encuentre la vía para la ratificación y ha defendido que lo ocurrido "es más bien un contratiempo y no un drama". "Y de todas maneras, vamos a seguir trabajando muy duro para poder avanzar y actuar", ha remachado.

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