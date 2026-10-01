Correos lanza una criptopostal "Málaga Ciudad del Cómic 2026", una edición especial

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Málaga, 1 oct (EFE).- Correos rinde homenaje a la ciudad de Málaga como referente del cómic, la ilustración y la cultura creativa con el lanzamiento de una nueva criptopostal "Málaga Ciudad del Cómic 2026".

El lanzamiento coincide con el comienzo este jueves de la segunda edición de la San Diego Cómic Con Málaga y con esta emisión, Correos celebra la capacidad del noveno arte para inspirar, emocionar y conectar a personas de diferentes generaciones y procedencias.

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Tras una primera criptopostal dedicada a La Vuelta 2026, Correos vuelve a apostar por unir cultura, coleccionismo y tecnología mediante una propuesta innovadora inspirada en el universo del cómic, según ha informado este jueves en un comunicado.

La nueva criptopostal está ilustrada por Fran Molina, artista afincado en Málaga, que ha creado una obra exclusiva para esta edición concebida como un homenaje a la estrecha relación de la ciudad con la creatividad, la narrativa gráfica y la cultura visual contemporánea.

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A través de esta iniciativa, Correos reconoce el papel de Málaga como espacio de referencia para la creación artística y la difusión cultural.

Esta nueva criptopostal es una edición limitada y numerada que incorpora una postal física prefranqueada con tarifa A, cuya propiedad puede verificarse de forma segura mediante tecnología de cadena de bloques.

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Tiene una combinación de soporte postal tradicional e innovación tecnológica que le permite certificar digitalmente la autenticidad y propiedad de cada pieza, al tiempo que acerca el coleccionismo a nuevos públicos y abre nuevas formas de difusión cultural.

La criptopostal “Málaga Ciudad del Cómic 2026” se puede adquirir en el estand de Correos de San Diego Comic-Con Málaga, del 1 al 4 de octubre, y también a través de Correos Market, facilitando el acceso a esta edición especial tanto a los asistentes al evento como a coleccionistas y aficionados de toda España. EFE

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