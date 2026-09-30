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Una menor que había escapado de un centro acusa a un hombre violarla en un hotel de Magaluf (Mallorca)

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Una joven ha acusado este miércoles a un hombre de obligarle a practicarle una felación en un hotel de Magaluf al que había acudido con otras personas después de una noche de fiesta mientras estaba fugada de un centro de menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles el juicio por estos hechos que se remontan a la madrugada del 27 de octubre de 2021 y la Fiscalía reclama que el hombre sea condenado a diez años de cárcel.

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La joven ha explicado que, tras pasar la noche en una discoteca, acudió en compañía del acusado y otras personas a un apartahotel y que en un momento dado, mientras ella trataba de dormir porque no se sentía bien por el consumo de drogas y alcohol, empezó a realizarle tocamientos.

Ante la negativa de la joven, el hombre la agarró del cuello y la obligó a practicarle sexo oral, según su relato. La chica ha explicado que tras los hechos llamó a su técnico referente y que fue ella la que llamó a la Guardia Civil. A la llegada de los agentes, la joven les dijo "sacadme de aquí".

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En su declaración como testigo, la técnico ha relatado que la víctima le dijo que "tenía miedo" y que "la habían intentado violar". El representante del Ministerio Público pide también una indemnización de 12.000 euros.

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EuropaPress

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