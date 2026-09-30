Espana agencias

Un Leiva gigante cierra la "mejor gira" española del momento tras verse ante el precipicio

Guardar

Javier Herrero.

Madrid, 30 sep (EFE).- Leiva ha cerrado esta noche la que a juicio de la Academia de la Música de España fue la mejor gira española que arrancó en 2025 y con ella, y esto bastaba verlo en el rostro complacido de su protagonista, un periplo personal y artístico tan 'Gigante' como su título indica.

PUBLICIDAD

"Ha sido superinesperado por el volumen y por todo lo bueno que ha pasado. Lo recordaremos siempre, pero me gustaría que esa sensación de nostalgia hoy no lo gobernara todo, que no se termina una gira, sino que estamos un miércoles 16.000 personas cantando juntos", ha destacado él mismo al inicio su concierto en Madrid.

Según cifras de la promotora, más de 450.000 personas han disfrutado de este "tour" 'Gigante' que también esta noche ha colgado el cartel de aforo completo del Movistar Arena, como ha sucedido en sus tres últimas incursiones previas este mes de septiembre en el mismo recinto a modo de despedida.

PUBLICIDAD

"Estás en tu mejor momento de largo", canta Leiva en el disco que le da sorporte y con el que comparte nombre, el que le proporcionó el citado galardón y otros tres más de la Academia. Lo escribiera de manera irónica en su momento o no, no hace tanto desde que el madrileño temió seriamente quedarse sin instrumento para cantar, como narraba en su documental 'Hasta que me quede sin voz'.

No sucedió. Cierto es que el público hubo de aguardar cuatro años para sus nuevos temas, pero en el proceso se reconcilió consigo mismo y empezó a tratarse mejor para dar forma a un álbum tan importante que ha ocupado un tercio del repertorio de este "tour".

La noche ya prometía en los prolegómenos con esa vibración de las ocasiones especiales y un buen número de rostros célebres entre las gradas, que a su vez daban buena muestra de la transversalidad del público abonado a la fórmula roquera de Leiva, siempre emotiva, raramente política (tampoco esta noche ha habido declaraciones por ejemplo sobre la acampada de Sol contra los desahucios).

La adscripción popular al disco 'Gigante' se ha hecho palpable en cuanto, con puntualidad, el "show" ha arrancado con las voces de miles de asistentes cantando el unísono las primeras líneas de 'Bajo presion'.

Frente a ellos su ídolo, de blanco y prendido a su sombrero fedora, ante un bonito escenario de aires retro con una pantalla semicircular de fondo y potentes muros de luz alrededor, parapetado por el septeto que integra la "Leiband", entre ellos su hermano Pancho lesionado.

"Quiero poner en valor la generosidad y el compromiso de banda que tiene, que se ha roto una rodilla y está aquí tocando con nosotros", le ha reconocido en esos momentos iniciales, sentado y enyesado, pero tan activo y sonriente como el resto de la banda, que ha vuelto a mostrar una vez más su buena química más allá de lo laboral.

Cuando poco después ha sonado 'Terriblemente cruel', la primera de las míticas, el recinto ha cobrado de lleno ese aire de colectivo con una voz, amplificado por los dejes "springstinianos" del tema, con sus sonoros vientos, hilvando luego con ese "siempre, siempre, siempre" de 'Superpoderes' para cuajar el primer gran clímax.

"Aunque no lo creáis, mis vacaciones reales consisten en poder ponerme malo de la garganta sin sufrimiento", ha reconocido Leiva a esta altura, al desvelar su intención una vez liberado de toda responsabilidad: "Me desnudaré, me beberé una jarra de agua helada y pondré el aire acondicionado en el 7, así que mis vacaciones empezarán mañana enfermo".

En cualquier caso se le ha visto ya liberado ("Yo soy superrfeliz ahora mismo", ha confesado más tarde), balanceándose con su guitarra en 'Sincericidio', mientras que en 'El polvo de los días raros' se han enroscado en un "crescendo" memorable, ampliado por el juego de luces, hasta configurar otro momento épico.

El repertorio le ha permitido seguir mostrando facetas diferentes con la sabiniana 'Ángulo muerto', con ese 'Shock y Adrenalina' que sabe a Tequila o con el funk de 'Flecha', una de las más bailables de su repertorio, aunque si ha habido "un capricho para bailar y desinhibirse" ha llegado con la sorpresa del 'You Never Can Tell' de Chuck Berry pasado por la traslación previa al español que de ella hizo Santiago Auserón.

"Si fuéramos capaces de guardar un secreto y no grabar la canción... A mí no me importa que se grabe o no, no voy a ganar más, es por hacer algo simplemente romántico que quede aquí entre nosotros", ha pedido al afrontar la inédita 'Palomas de Amazon', cuyos coros ha estado grabando estos días en Madrid con ayuda de los coros del público en un bello momento.

Le ha dado continuidad con su reinterpretación de 'El hombre pájaro' de Robe, en homenaje al fallecido Robe Iniesta, al que en los bises ha vuelto a rendir tributo con 'Caída libre', el tema que grabaron juntos poco antes de su muerte. "Por todo lo que nos dejó sin pretenderlo, un tipo importante para mí", ha dicho de él.

Leiva, que se ha olvidado de su disco de debut en solitario, aquel 'Diciembre' (2012), no ha dejado atrás sin embargo su tiempo en Pereza. Lo ha retomado en el tramo final, algo que los miles de asistentes han agradecido entre 'Pienso en aquella tarde', 'Estrella polar', los gatos de 'Lady Madrid' o, como remate total, con 'Princesas', uniendo así un pasado y un presente (de nuevo) gigantes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 30 del septiembre

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo de la 6/49 dado a conocer por las Loterías de Catalunya

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 30 del septiembre

Comprobar Bonoloto del sorteo de este miércoles 30 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto del sorteo de este miércoles 30 de septiembre de 2026

Cristina, experta en limpieza: “El programa de lavado rápido está pensado para reducir el tiempo, pero no es el más adecuado para esto”

Frente a la creencia popular de que lavar en menos tiempo gasta menos, la creadora de contenido explica cuándo conviene realmente usar cada programa

Cristina, experta en limpieza: “El programa de lavado rápido está pensado para reducir el tiempo, pero no es el más adecuado para esto”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Enric, policía: “Esta función de tu teléfono puede salvarte la vida”

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Aparece vandalizado el Oso y el Madroño con pintadas y pegatinas durante la acampada por la vivienda en Sol

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

ECONOMÍA

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro