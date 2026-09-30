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Treinta exmiembros de Segi solicitarán la reapertura judicial de sus casos de "torturas" ocurridos hace 17 años

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Una treintena de exmiembros de la organización juvenil de la izquierda abertzale Segi solicitarán de forma colectiva la reapertura judicial de sus casos de presuntas "torturas" sufridas hace 17 años, según ha informado el Observatorio de Derechos Humanos de Euskal Herria -GEBehatokia-.

Desde el Observatorio han explicado que esta nueva iniciativa colectiva judicial tiene relación con "la falta de investigación del delito de torturas y la impunidad estructural que ha existido en torno a la misma".

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Según ha detallado, la denuncia tiene su origen en noviembre 2009, cuando se produjo la detención de 34 personas "en diferentes lugares de Euskal Herria" y el intento de arresto de otras ocho personas que, finalmente, fueron detenidas en Italia e Iparralde (País Vasco francés) y entregadas a la justicia española, todos ellos acusados de pertenecer a la organización juvenil Segi, declarada ilegal.

GEBehatokia ha incidido en que se trata de la iniciativa judicial "más numerosa en la historia de Euskal Herria con relación a una operación en la que todas las personas detenidas por las fuerzas policiales españolas denunciaron torturas".

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Además, ha apuntado que la propia sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional de mayo de 2014 remarca que el juez instructor "no tomó ninguna iniciativa de investigación ante las denuncias de torturas de los detenidos" y subraya "la situación de vulnerabilidad que genera el periodo de incomunicación".

Así, ha recordado que en el juicio todos ellos fueron absueltos y, en la sentencia, el juez Ramón Sáez Valcarcel "puso en evidencia estos hechos". "Ha costado décadas superar el negacionismo y construir el consenso que hoy asume la verdad de las denuncias de torturas. El poder judicial es, sin duda, el último eslabón que sigue sin sumarse a las exigencias internacionales de verdad, reparación y justicia y garantías de no repetición", ha remarcado.

Finalmente, ha subrayado la "resiliencia y valentía" de esta treintena de personas que, cerca de 17 años después, "tienen el coraje de exigir la verdad judicial". GEBehatokia ha asegurado que tiene "total determinación por acompañar a las víctimas de la tortura en la consecución de la verdad y la reparación, pero también en el logro de la justicia negada hasta ahora".

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