Sánchez se disculpa ante Macrón y promete que habrá un tratado de amistad esta legislatura

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Madrid, 30 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha disculpado ante el presidente francés, Emmanuel Macron, por el rechazo este martes en el Senado del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia y ha prometido que las Cortes aprobarán un tratado de estas características antes de que termine la legislatura.

"Sólo puedo disculparme por el voto negativo que ayer sufrió el tratado en el Senado, ha dicho Sánchez durante una rueda de prensa conjunta en el palacio de la Moncloa.

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Y recordando las palabras del presidente francés, quien aseguró que el tratado se alcanzará tras conocer que había sido rechazado, Sánchez le ha asegurado que el tratado será posible.

El Senado, con la mayoría absoluta del PP, rechazó el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, después de que el Tribunal Constitucional diera su visto bueno al texto la semana pasada, y lo hizo justo en el día en que Macron empezaba su visita oficial en España. EFE

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